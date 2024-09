La Promessa anticipazioni: il conte di Ayala è il padre di…

Nessun ospite arriva per caso a La Promessa. In questo non farà eccezione nemmeno Ignacio (Miquel Garcia Borda), il misterioso conte di Ayala. Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, l’uomo arriverà all’improvviso nella tenuta, ma soltanto la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) sarà felice di rivederlo. Tuttavia, il nuovo personaggio avrà anche un segreto da nascondere che emergerà a poche puntate dal suo arrivo…

La Promessa, news: Ayala e i commenti sgraditi

Per prima cosa, è bene chiarire che Ayala è stato cresciuto da Juan, il defunto padre di Cruz, come una sorta di “figlio putativo”. Non a caso, il barone avrebbe preferito che la Ezquerdo sposasse proprio Ayala, invece di diventare la moglie di Alonso de Lujan (Manuel Regueiro), con il quale non è mai andato d’accordo. Un particolare del quale il marchese è al corrente, tant’è che dimostrerà di nutrire una forte antipatia per Ayala, a differenza della consorte che invece vedrà in lui una sorta di fratello maggiore.

Comunque sia, Ayala sarà davvero una persona antipatica, tant’è che infastidirà anche gli altri abitanti della tenuta con i suoi commenti a dir poco scortesi: ad esempio farà presente a Catalina (Carmen Asecas) che non è bene che lei amministri i conti de La Promessa perché è un compito da uomini e resterà attonito quando capirà che il convalescente Curro (Xavi Lock) è stato affidato alle cure di Jana Exposito (Ana Garces), una semplice domestica…

La Promessa, trame: Cruz decide di ospitare Ayala a tempo indeterminato

Fatto sta che, nonostante le rimostranze dei familiari, Cruz sarà al settimo cielo all’idea di poter dividere il suo tempo con Ayala, che non ha né moglie e né figli e vive da solo nella sua grande dimora insieme alle sorelle. Proprio per questo, incurante del pensiero di Alonso (che lo vorrebbe fuori da La Promessa il prima possibile), Cruz convincerà Ayala a trattenersi nella sua tenuta per un periodo di tempo indeterminato, concedendogli tra l’altro di dormire nella stanza che apparteneva a Juan.

Invito che, neanche a dirlo, Ayala accetterà senza opporre nessun tipo di resistenza. A poche ore dalla sua ospitata, Ayala si renderà però protagonista di un rimprovero a Petra Arcos (Marga Martinez), colpevole di avergli servito un tè troppo amaro. Una scena che apparirà priva di qualsiasi tipo di logica, ma che in realtà farà da apripista ad un forte colpo di scena…

La Promessa, spoiler: Ayala è il padre di Feliciano!

Il “rimprovero” sarà infatti una sorta di messaggio in codice per Petra, che raggiungerà poi Ayala nelle boscaglie limitrofe a La Promessa. Lì, appena se la ritroverà di fronte, Ayala abbraccerà Petra, dimostrando di nutrire un forte affetto per lei. Non a caso, dal dialogo che si verrà a creare in seguito, emergerà che Ayala era il padre naturale del defunto Feliciano Arcos (Marcos Orengo), chiarendo ai telespettatori che è arrivato proprio alla tenuta appena ha scoperto della morte del figlio, dal quale si era allontanato per volere della stessa Petra!

Appreso da Petra che Feliciano è morto quando già sapeva che lei fosse sua madre e non sua sorella, Ayala si mostrerà rammaricato per non avere mai potuto approfondire il rapporto col figlio, visto che poi la vita non l’ha più reso padre, ma darà l’impressione di non avercela affatto con la Arcos per come sono andate le cose tra di loro.

Tuttavia, sarà impossibile non domandarsi se Ayala abbia deciso di fare ritorno a La Promessa proprio per scoprire che cosa è davvero successo a Feliciano durante la battuta di caccia che è costata la vita al figlio. Esattamente come starà facendo il sospettoso Alonso con le sue indagini…