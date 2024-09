La Promessa anticipazioni: Cruz chiede spiegazioni a Petra sulla nascita di Feliciano

A La promessa, prima o poi il momento delle spiegazioni doveva arrivare (anche se non saranno del tutto esatte) ed è quello che accadrà nel corso delle prossime puntate italiane. Dopo averle concesso di vivere il lutto per la morte del figlio Feliciano (Marcos Orengo), Cruz Ezquerdo (Eva Martin) chiederà infatti a Petra Arcos (Marga Martinez) com’è rimasta incinta, tanti anni prima, quando era già al suo servizio. Tuttavia, pur rispondendo alle domande della signora, l’inserviente ometterà un importantissimo particolare…

La Promessa, news: il conte di Ayala è il padre di Feliciano

Come sapete, Feliciano morirà per errore nel corso della battuta di caccia organizzata da Cruz e da Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) per liberarsi di Curro (Xavi Lock), che invece se la caverà grazie ad una difficile operazione eseguita dal dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) con l’aiuto di Jana Exposito (Ana Garces).

Petra lascerà la tenuta per qualche giorno, insieme a Teresa Villamil (Andrea del Rio), per partecipare ai funerali del figlio e, in concomitanza col suo ritorno, si presenterà alla villa Ignacio (Miquel Garcia Borda), conte di Ayala e amico di vecchia data di Cruz.

Grazie ad un dialogo che Petra farà con il nuovo ospite de La Promessa, emergerà dunque che Ayala era il padre naturale di Feliciano e che ha scelto di non crescerlo su espressa richiesta della Arcos, che poi ha affidato il bambino ai suoi genitori promettendo del denaro ogni mese per mantenerlo e crescerlo come se fosse figlio loro.

La Promessa, spoiler: Cruz chiede spiegazioni a Petra sulla nascita di Feliciano

Da un lato Ayala dimostrerà fin da subito di non nutrire alcun astio nei confronti di Petra, dall’altro Cruz vorrà invece capire come abbia fatto la stessa Petra a nasconderle per così tanto tempo di avere avuto un figlio, soprattutto perché è rimasta incinta quando era già alle sue dipendenze, ed esigerà delle spiegazioni.

A quel punto, messa con le spalle al muro, Petra spiegherà a Cruz per filo e per segno come sono andate le cose, omettendo però che il padre di Feliciano era proprio il conte di Ayala. La “domestica” dirà infatti alla Ezquerdo di essere rimasta incinta di un uomo del suo paese, che poi è partito poco dopo con la sua famiglia senza lasciare tracce. Un racconto che convincerà Cruz, la quale sottolineerà a Petra che non avrebbe dovuto tacere sulla questione poiché l’avrebbe aiutata anche come riconoscenza per tutti i servizi che le ha fatto fin dal giorno nel quale è diventata sua dama personale.

La Promessa, trame: Ayala inizia a porsi delle domande

Petra spiegherà quindi a Cruz che ha preferito fare tutto di nascosto per non destare sospetti in nessuno e far credere a tutti quanti che Feliciano fosse semplicemente suo fratello. Particolare del quale il ragazzo è stato convinto fino a qualche settimana prima della sua triste morte. Non a caso, Cruz ricorderà benissimo che Petra si era allontanata da La Promessa, nei giorni della gravidanza, per assistere la madre, a suo dire rimasta incita in tarda età.

Tra Cruz e Petra verrà quindi tutto chiarito, ma Ayala sembrerà interessato ad appurare, esattamente come Alonso (Manuel Regueiro), ciò che è davvero successo il giorno in cui Feliciano è rimasto mortalmente ferito. E così comincerà a fare qualche domanda in giro sull’incidente, a partire da Curro, l’unico superstite… Seguici su Instagram.