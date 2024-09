La promessa, anticipazioni dal 16 al 20 settembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da lunedì 16 a venerdì 20 settembre 2024

Manuel non capisce il cambio di atteggiamento di Jana, che è ferma nel voler porre fine alla loro relazione. La fanciulla si sfoga con Abel. Manuel si sente molto infelice e rifiuta di continuare a essere il burattino della madre. Alle spalle di Catalina, Pelayo chiude i dettagli della consegna delle armi con Cavendish, convinto che il suo piano con Jerónimo avrà successo. I Marchesi cercano di convincere la figlia Leonor a non andare negli Stati Uniti e lei chiede aiuto ai cugini, con cui i rapporti sono ancora tesi. María Fernandez continua a essere sul piede di guerra contro Vera e, nonostante che gli altri membri della servitù come Jana, Teresa e Feliciano glielo facciano notare, non si arrende. Un misterioso mago si offre di esibirsi a La Promessa. Alonso accetta e incarica Romulo di organizzare l’evento, con l’intento di sollevare lo spirito degli abitanti del palazzo.

Romulo informa tutti del furto di un prezioso orologio da polso del capitano e avvia un’indagine interna, prima che intervenga la Guardia Civile. Petra reagisce sulla difensiva. Maria mostra a Lope e Salvador la sua gelosia verso Vera, la nuova arrivata, che sospetta voglia privarla del suo ruolo. Feliciano dichiara al capitano di non essere l’autore del furto; il capitano gli crede, dimostrandogli stima personale. L’annuncio del mago sul giornale salva le sorti degli affari di Pelayo e socio, ma Catalina li scorge parlare e intuisce qualcosa. Jana mette alle strette Manuel, la loro storia non ha senso se a decidere è sempre la marchesa, e così lo allontana. Intanto Jana fa pace con Pia e lo dice a Curro. Maria chiede scusa amichevolmente a Vera. Intanto Feliciano fa pace con Petra, in un abbraccio consolatorio. Pia incalza Maria riguardo al furto visto il cambio di turno che ha chiesto a Vera, per rassettare la stanza del capitano.

Candela si intrufola nella zona nobile per usare il telefono, ma dopo la chiamata, viene sorpresa da Alonso. Quando il marchese le chiede spiegazioni, lei riesce a svicolare, ma Romulo e Pia le chiederanno chiarimenti e lei ammetterà di aver telefonato a Carlos. Pelayo chiede spiegazioni a Catalina sul suo comportamento dopo la proposta di matrimonio e vuole una risposta. La ragazza gli dice chiaramente che non vuole sposarlo. Maria è sospettata del furto dell’orologio di Lorenzo, ma Petra insinua il dubbio che la colpevole potrebbe essere Vera, poiché prima del suo arrivo, non era mai sparito nessun oggetto prezioso. Tuttavia, Cruz manda a chiamare Maria e le comunica il suo licenziamento. Feliciano è felice di essersi riconciliato con sua madre e Petra ringrazia Pia per la sua mediazione, ma la governante le spiega che l’ha fatto solo per il bene di Feliciano. Cruz e Lorenzo continuano a tramare contro Curro, ma il capitano sembra riluttante.

Maria è stata licenziata e Jana la ospita nella casa vuota di Ramona. Romulo e Catalina persuadono Alonso a non punire Candela per essersi introdotta nella biblioteca. Simona, Candela e Petra sospettano che Vera abbia rubato l’orologio, tuttavia Lope la difende. Contemporaneamente, Cruz organizza con Lorenzo l’assassinio di Curro, mascherandolo da incidente durante una battuta di caccia.

Margarita parla con Lorenzo e lo informa di aver visto Pelayo dare del denaro al mago. Jana è sempre più esasperata per l'assenza di Maria e va a trovarla per tirarla su di morale. Feliciano parla con Don Romulo e gli chiede aiuto per fare la proposta di matrimonio a Teresa nel migliore dei modi. Manuel si lascia ispirare dalla determinazione delle sorelle per riprendere in mano la sua passione, e lo ribadisce anche ad Alonso che cerca di dissuaderlo. Petra chiede scusa a Teresa per averla trattata male e per aver dubitato di lei. A causa di una perdita d'acqua nella tenuta, Pia decide di far dormire Vera in camera con Jana, che la prende male, ma Vera si sente vittima di pregiudizi da parte di Jana e di tutta la servitù. Cruz rimprovera Pelayo per il fallimento della sua proposta di matrimonio, facendo così saltare il piano di allontanarla da La Promessa. Abel convoca tutti i camerieri per chiedere di ricostruire il pomeriggio del furto dell'orologio di Lorenzo.