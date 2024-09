La promessa, anticipazioni dal 30 settembre al 5 ottobre (su Rete 4)

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre 2024

Catalina discute con Pelayo il suo rifiuto di sposarsi. Pelayo le confessa il suo amore e il desiderio di non perderla. Pia e Romulo rivelano a Jana che Jeronimo ha rubato l’orologio, ma Cruz non intende comunque riassumere Maria. Jeronimo si scusa con Lorenzo per il furto, mentre Pelayo assicura a Lorenzo che punirà Jeronimo, anche se è chiaro che non lo farà. Teresa e Feliciano comunicano a Maria la loro decisione di sposarsi. Simona è addolorata per la partenza di Candela. Leonor parte senza salutare Cruz, lasciandola profondamente turbata. Curro consiglia ad Alonso di parlare con il segretario del re per un incontro con Cavendish. Lorenzo e Cruz pianificano di organizzare una battuta di caccia per realizzare il loro piano. Salvador affronta Jeronimo e lo minaccia con un coltello.

Feliciano previene le conseguenze irreparabili di una lite tra Salvador e Jeronimo. Intanto, il segreto sul colpevole del furto rimane nascosto a Maria Fernandez, con la marchesa che si oppone al suo ritorno. Jana riceve un regalo anonimo e Abel si attribuisce il merito, anche se poi lascia intendere alla cameriera che potrebbe essere di Manuel, che vuole riconciliarsi con lei. Alonso, seguendo il consiglio di Curro, ottiene l’approvazione della Casa Reale per l’impresa di marmellate di Catalina e Pelayo, permettendo loro di proseguire gli affari con Mister Cavendish. Catalina tenta di riparare la relazione con Pelayo, ma si rende conto che non c’è ancora stato il suo perdono. Simona è addolorata per la partenza di Candela e rifiuta l’aiuto di Vera, offerto da Lope. I preparativi per la caccia in onore di Curro causano una disputa tra Cruz e Lorenzo.

Tutti i membri del personale sono indignati nel vedere Jeronimo passeggiare per i corridoi mentre María Fernandez è confinata a casa di Ramona, ingiustamente accusata del furto commesso da lui. Manuel, Catalina e Martina supplicano Cruz di annullare il suo ingiusto comando, tuttavia la Marchesa rimane irremovibile. Simona rivela a Lope di sospettare che Candela non sia partita per Andujar, ma si sia diretta nelle Asturie con Carlos e che non farà ritorno. I Marchesi approvano il matrimonio tra Feliciano e Teresa. Nonostante la felicità del servo, il fatto che la madre continui a celare alla Marchesa la sua reale situazione lo addolora. Jana confronta Manuel sul dono segreto che lui ha lasciato nella sua stanza, ritenendolo inappropriato dato che tra loro è finita. Vera si guadagna l’affetto dei colleghi utilizzando il suo primo stipendio per comprare regali per tutti. Lorenzo discute con Margarita: ha l’opportunità di testare la solidità del legame tra Jerónimo e Pelayo.

Manuel si altera con Abel per il comportamento irrispettoso verso il padre. Simona ritrova fiducia in Vera e la accetta in cucina. Salvador è in ansia, spera che Catalina possa far tornare Maria. Eusebio incalza Abel, che però lo allontana, gli offre dei soldi per le spese mediche di sua madre, purché lo liberi dall'obbligo dell'assistenza familiare. Curro fa pratica di tiro con Manuel. Catalina svela che lei, Martina e Manuel non hanno convinto Cruz a reintegrare Maria. Jeronimo spia Pelayo e Catalina che si dichiarano amore. Pelayo, costretto dalle minacce di Lorenzo, obbliga Jeronimo ad andare via dalla Promessa e a riconsegnare la chiave del magazzino a Romulo, che la assegna a Feliciano. Simona piange per la mancanza di Candela e teme che non tornerà più. Manuel insiste che Jana tenga come ricordo il suo fermaglio. Petra regala a Teresa una mantella di pregio, dono dalla marchesa, e si impegna a farle l'abito da sposa. Curro si precipita in salotto e chiede aiuto ad Abel.