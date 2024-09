La promessa, anticipazioni dal 9 al 13 settembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2024

Pia è furiosa con Jana per aver rivelato la paternità di suo figlio a Curro, mettendo così a rischio entrambi. Vera, servendo casualmente il tè alla marchesa Martina e a Leonor, fa una splendida impressione. Feliciano ammette con Teresa che Pia sta intervenendo per aiutarlo a ristabilire il rapporto con Petra. Margarita e Lorenzo discutono sul comportamento sospetto di Mister Cavendish e decidono di indagare anche sul misterioso ruolo di Jeronimo. La servitù è ancora preoccupata per Maria e Abel chiede aiuto a Catalina per scoprire dove si trova la sabbia gialla trovata sulle scarpe di Valentin. Nonostante l’opposizione del conte, a causa della costante presenza della Guardia Civile alla ricerca di Maria, Mister Cavendish ordina a Pelayo di continuare a utilizzare la Promessa come base per il nuovo approvvigionamento di armi. Petra confida a Pia il suo dolore per l’indifferenza di Feliciano.

Donna Pia incontra Vera vestita da cameriera e, non avendo alternative, le offre ufficialmente il lavoro alla Promessa, presentandola agli altri che accolgono la notizia con disappunto. Alonso si infuria con Cruz per non essere stato informato della visita di Cavendish, lasciando Cruz sbigottita dalla sua reazione. Alonso convoca un incontro con Catalina e Pelayo per esprimere il suo disappunto per l’accaduto con Cavendish, avvertendoli che non tollererà ulteriori mancanze di rispetto. Curro si presenta da Alonso e accetta il titolo di barone, sperando di redimersi, e Alonso esprime orgoglio per lui. Curro chiede a Martina di ufficializzare la loro relazione, ma lei ammette di non sentirsi ancora pronta. Pelayo tenta di persuadere Jeronimo a consegnare le armi a Cavendish fuori dalla Promessa, ma il valletto rifiuta, suggerendo invece di convincere la marchesa a persuadere Alonso a revocare il veto su Cavendish.

Maria viene ritrovata nella grotta che ricordava Alonso e viene tratta in salvo. Donna Pia è furiosa con Lope perché ha introdotto Vera di nascosto. Lei ora si spaccia per una cameriera, riscuotendo anche un certo successo tra i signori, ma Petra comincia a chiedere da dove sia uscita fuori. Pelayo sembra trovare una soluzione per la consegna a Cavendish e dice a Jeronimo che faranno un’unica consegna usando un’esca, ma non specifica altro. Manuel è tornato dalla visita a Jimena e racconta di averla trovata molto peggiorata, completamente fuori dalla realtà, tanto che pensa che il loro sia un matrimonio felice. Donna Pia è molto dura con Jana per via del segreto che ha svelato a Curro.

Leonor comunica ai suoi genitori di voler lasciare La Promessa per andare negli Stati Uniti a lavorare per una rivista di moda. Alonso e Cruz sono contrari. Lorenzo dice a Manuel che Jimena dovrebbe essere rinchiusa in un sanatorio. Maria è in convalescenza ma è ancora tormentata per quello che ha passato. Lope e il resto della servitù per il momento non vogliono che Maria sappia dell’arrivo di Vera. Quest’ultima chiede a Romulo e a Pia di poter restare a lavorare nella tenuta. Pia e Romulo sono inizialmente dubbiosi. Pelayo chiede a Cruz di convincere Alonso a far tornare Cavendish, ma Alonso è contrario, per non fare un torto al re. Pia non vuole perdonare Jana. Cruz chiude Leonor e Martina nella sala della musica, con l’obiettivo di farle riappacificare. Maria scopre che c’è una nuova cameriera.

Donna Pia e don Romulo emettono il loro verdetto: Vera può rimanere come cameriera a La Promessa a patto che né lei e né Lope dicano a nessuno come sia arrivata fin lì. Chi non prende bene la notizia è Maria, che si convince che stiano cercando di sostituirla. Leonor continua a essere in contrasto con la cugina Martina, nonostante i tentativi dei marchesi di risolvere la situazione. Margarita cerca di far capire a Cruz e ad Alonso che Leonor ormai è una donna e devono trattarla come tale, se vogliono che lei li ascolti. Pelayo e Jeronimo, dopo l'opposizione di Alonso, si trovano costretti a passare al piano B per consegnare le armi a Mister Cavendish. Teresa cerca di riavvicinarsi a Feliciano dopo aver capito di aver oltrepassato i limiti nel tentativo di farlo riconciliare con la madre. Manuel cerca di parlare con Jana in privato, ma ottiene solo un rifiuto dalla cameriera. Nessuno dei due si rende conto di essere vittima delle manipolazioni di Abel.