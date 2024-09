La promessa, anticipazioni e trama 30 settembre 2024: la soap passa su Rete 4

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 30 settembre 2024

Catalina discute con Pelayo riguardo al suo rifiuto di convolare a nozze. Pelayo le rivela il suo amore e il timore di perderla. Pia e Romulo informano Jana che Jeronimo ha sottratto l’orologio, ma Cruz non ha comunque intenzione di riassumere Maria. Jeronimo si scusa con Lorenzo per il furto, mentre Pelayo promette a Lorenzo che punirà Jeronimo, sebbene sia evidente che non lo farà. Teresa e Feliciano annunciano a Maria la loro decisione di sposarsi.

Simona soffre per la partenza di Candela. Leonor parte senza salutare Cruz, lasciandola profondamente turbata. Curro suggerisce ad Alonso di prendere contatti con il segretario del re per organizzare un incontro con Cavendish. Lorenzo e Cruz progettano una battuta di caccia per portare a termine il loro piano. Salvador affronta Jeronimo e lo minaccia con un coltello. Seguici su Instagram.