La Promessa anticipazioni: Manuel, primi sospetti su Abel

Le indagini di Manuel de Lujan (Arturo Sancho) sul dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) saranno al centro della scena delle prossime puntate italiane de La Promessa. Dopo aver notato alcuni atteggiamenti contradditori nell’amico, il marchesino si avvarrà infatti dell’aiuto del maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) per capire se Abel nasconda davvero qualcosa…

La Promessa, news: Jana e Manuel si chiariscono

In tal senso, Manuel sarà infastidito dal continuo corteggiamento di Abel nei riguardi della sua amata Jana Exposito (Ana Garces). Dopo un periodo di lontananza, dovuto alle tante bugie che Bueno avrà loro raccontato, Jana e Manuel riusciranno infatti a riavvicinarsi e sanciranno la riconciliazione con un appassionato bacio.

La Exposito capirà infatti che Lujan tiene davvero a lei e al loro rapporto quando, rischiando in prima persone di essere scoperto del padre Alonso (Manuel Regueiro), le permetterà di avere un incontro chiarificatore con Curro (Xavi Lock). In tale dialogo, la Exposito avrà modo di comprendere perché il giovane le abbia nascosto per mesi di avere scoperto che Alonso in persona fosse il suo vero padre. Dettaglio, quello della paternità, di cui ovviamente Manuel sarà all’oscuro, così come della motivazione che (ormai anni prima) ha portato Jana ad arrivare a La Promessa…

La Promessa, spoiler: Manuel comincia a investigare su Abel

Fatto sta che Jana comincerà a ventilare l’ipotesi che Alonso possa essere coinvolto nell’assassinio della madre Dolores (Anai Gonzalez), come avrà anche modo di suggerire ad uno sbalordito Curro. Nel frattempo, Manuel si porrà invece più di una domanda sul conto di Abel, sfuggente ogni volta che si nomina la sua famiglia o ciò che faceva prima del suo arrivo a La Promessa.

Non a caso, Manuel avrà modo di confrontarsi con Romulo ed entrerà in allarme quando il maggiordomo gli ricorderà che, settimane prima, Abel non ha accolto di buon grado l’arrivo del padre Eusebio alla tenuta. A quel punto, Manuel si deciderà ad andare più a fondo sul conto di Bueno e chiederà a Romulo di procurargli tutti i ritagli di giornali incentrati sull’incendio di una fabbrica di Cordova. Un incidente, avvenuto mesi prima, dove Abel avrebbe prestato servizio, finendo per allontanarsi per diversi giorni da La Promessa…

La Promessa, trame: Manuel “provoca” Abel

Manuel ricorderà infatti di aver letto che tutti i medici che hanno prestato servizio in quella fabbrica, colta da un incendio improvviso, sono stati insigniti di un’onorificenza. Il marchesino vorrà quindi leggere nero su bianco il nome di Abel sui giornali, in modo tale da avere la certezza del fatto che sia stato davvero a Cordova – e non altrove – in quei giorni.

Tale pista si rivelerà però del tutto improduttiva: sui quotidiani ricercati da Romulo ci saranno infatti scritti soltanto i nomi di alcuni medici e infermieri premiati e non ci sarà traccia nemmeno di uno scatto raffigurante Abel. Mancanza che convincerà ancora di più Manuel sulla possibile bugia raccontata da Bueno.

Non a caso, il marchesino ne approfitterà per chiedere a Abel lumi sul servizio che ha prestato a Cordova, generando la sua risposta stizzita e piuttosto evasiva. E così Manuel sarà sempre più certo che Abel stia davvero nascondendo qualcosa…