La Promessa: Curro confessa a Jana che Alonso è suo padre | Anticipazioni

Fino a quando Curro de la Mata (Xavi Lock) continuerà a nascondere alla sorella Jana Exposito (Ana Garces) che il marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) è il suo vero padre? Occhio alle puntate italiane de La Promessa in onda prossimamente su Rete 4, dato che il momento della verità non tarderà ad arrivare…

La Promessa, news: Jana si prende cura di Curro

La storyline prenderà il via quando Curro verrà ferito, insieme a Feliciano Arcos (Marcos Orengo), durante la battuta di cacciata organizzata da Alonso per festeggiare l’assunzione del titolo di Barone ereditato dal nonno Juan; De La Mata si prenderà infatti una pallottola in pieno petto fatta esplodere da un sicario assoldato dal “padre” Lorenzo (Guillermo Serrano) con la complicità della dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin).

A differenza di Feliciano, che morirà qualche giorno dopo a causa della ferita entrata in setticemia, Curro riuscirà a riprendersi sia perché Jana gli donerà il suo sangue, sia perché il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) porterà a termine con successo un’operazione per estrargli la pallottola. Tuttavia, la storyline legata all’attentato sarà tutt’altro che conclusa, per via di alcuni sospetti che Alonso porterà avanti…

La Promessa, spoiler: Curro confessa a Jana tutta la verità

Certo del fatto che qualcuno abbia tentato appositamente di uccidere Curro, finendo però per fare del male per errore a Feliciano, Alonso convincerà Abel a fingere con tutti i suoi familiari che le condizioni del “nipote” siano peggiorate: una vera e propria messinscena che il marchese porterà avanti per capire se qualche abitante de La Promessa può avercela con Curro. Quest’ultimo, messo al corrente del particolare, concentrerà tutti i suoi sospetti sul “padre” Lorenzo, ma Alonso vorrà andarci decisamente cauto nel percorrere quella pista.

Fatto sta che, per far credere a tutti quanti che il giovane sta ancora male, Curro vieterà qualsiasi tipo di visita a Curro, permettendo soltanto a Jana di stare in sua compagnia ed ordinando espressamente che sia soltanto Simona (Carmen Flores Sandoval) a preparare da mangiare al parente. Stare a stretto contatto con Jana innescherà però in Curro dei veri e propri sensi di colpa, tant’è che ad un certo punto confesserà alla sorella di sapere, ormai da diversi mesi, che Alonso non è suo zio ma il suo vero padre!

La Promessa, trame: Jana furiosa con Curro!

Ovviamente, appena Curro le spiegherà di avere appreso la verità dopo aver letto una lettera ritrovata in casa dell’anziana Ramona (Inma Perez Quiros), Jana non si capaciterà di come il fratello abbia taciuto per mesi, pur sapendo che intendeva ricostruire ogni tassello del puzzle per far luce sulla morte della loro madre Dolores (Anai Gonzalez).

Sentendosi presa in giro da Curro e soprattutto da Ramona, che per settimane ha negato di conoscere l’uomo con il quale Dolores intratteneva una relazione quando è rimasta incinta del fratello, Jana farà quindi perdere le tracce di sé e nessuno avrà idea di dove si trovi. Una reazione presa d’istinto che potrebbe metterla in difficoltà anche sul fronte lavorativo, dato che Alonso le aveva espressamente ordinato di non lasciare da solo Curro per nessun motivo.

Non a caso, Curro cercherà di nascondere a tutti quanti che Jana non si è presa cura di lui e chiederà aiuto a Teresa Villamil (Andrea del Rio) per cercare di rintracciarla prima che sia troppo tardi…