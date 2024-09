La promessa: il 30 settembre staffetta da Canale 5 a Rete 4, i dettagli

Novità all’orizzonte per La promessa, la soap spagnola che per molto tempo ha animato con ottimi riscontri il pomeriggio di Canale 5. Con il ritorno di Uomini e donne, sembrava che le vicende di Manuel e Jana fossero di nuovo destinate a una programmazione “spezzata” di pochi minuti, com’è avvenuto l’inverno scorso. Stavolta invece non sarà così.

Occhio quindi a quello che succederà lunedì 30 settembre: prima di Pomeriggio 5, su Canale 5 ci sarà una breve puntata de La promessa, che concluderà così il suo percorso sulla rete ammiraglia Mediaset. Poche ore dopo, intorno alle 19,40, sarà trasmesso un nuovo episodio ma su Rete 4, che da quel momento sarà la rete che ospiterà in esclusiva la telenovela spagnola.

In pratica, il 30 settembre ci sarà una sorta di staffetta tra Canale 5 e Rete 4, poi dal primo ottobre potrete vedere La promessa solamente su quest’ultima (tutti i giorni weekend compreso). Le repliche di Terra amara, che finora occupavano quello slot, si sposteranno al mattino prima di Tempesta d’amore.

My home my destiny, dal lunedì al venerdì alle 16,40 su Canale 5

Quanto a My home my destiny, la produzione turca che per due estati abbiamo visto su Canale 5, restano ancora degli episodi inediti prima della sua conclusione: saranno trasmessi (divisi in più parti) il pomeriggio, dal lunedì al venerdì, "a panino" tra Amici e Pomeriggio 5.