La Promessa: Manuel fa infuriare Cruz, ecco perché | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, Manuel de Lujan (Arturo Sancho) avrà in mente un solo obiettivo: partecipare ad una gara di aviazione. Progetto che farà andare su tutte le furie la madre Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Tuttavia, almeno in questa occasione, la dark lady non potrà contare sul supporto del marito Alonso (Manuel Regueiro).

La Promessa, news: Manuel vuole partecipare alla gara

Deciso a portare avanti la sua passione per gli aerei, soprattutto ora che la moglie Jimena de los Infantes (Paula Losada) si trova a Madrid dai suoi genitori, Manuel rimetterà a posto il suo aeroplano ed annuncerà a Jana Exposito (Ana Garces) che d’ora in poi nessuno riuscirà a fargli mettere da parte la sua più grande passione.

Comunque sia, prima di iscriversi ad una gara, Manuel cercherà anche di fare pace con la stessa Jana, caduta vittima degli inganni di Abel Bueno (Alejandro Vergara). Non a caso, la Exposito comincerà ad avere qualche dubbio sul conto del medico quando Manuel sottolineerà che aveva chiesto proprio ad Abel di avvisarla, tempo prima, sulla sua partenza a Madrid per andare a trovare Jimena.

Di tale particolare Jana non era stata messa al corrente, ragione per la quale la nostra protagonista se l’era presa con Manuel, “colpevole” a suo dire di averla abbandonata proprio quando aveva più bisogno di lui, ossia nei difficili giorni del rapimento di Maria Fernandez (Sara Molina).

La Promessa, trame: Manuel si confida con Alonso

Dopo aver compreso che Abel non aveva affatto comunicato a Jana il suo messaggio, Manuel darà dunque alla ragazza il tempo di riflettere ancora un po’ sul loro rapporto, sperando che nei giorni della sua trasferta la Exposito decida di “perdonarlo”. E così, prima di dare il via al suo viaggio, Manuel si confiderà anche col padre Alonso, spiegandogli che intende ancora prendersi tutte le responsabilità che gli competono, in quanto erede del marchesato, ma che comunque non vuole avere paura di vivere appieno la sua vita.

Oltre a sottolineare che la vita è imprevedibile e che potrebbe morire anche senza necessariamente salire su un aereo, esattamente come è accaduto al fratello Tomas (Jordi Coll), Manuel non vorrà più avere rimpianti e preciserà che parteciperà alla competizione aerea con o senza il suo consenso. Appena il giovane prometterà di usare tutte le precauzioni del caso, Alonso non se la sentirà dunque di tarpare le ali al figlio e gli darà il suo permesso per partecipare alla gara.

La Promessa, spoiler: Cruz si arrabbia con Manuel… e Alonso!

Ma come la prenderà Cruz? Messa di fronte al fatto compiuto, a pochi minuti dalla partenza, la Ezquerdo cercherà dapprima di bloccare Manuel, ma quest’ultimo non vorrà ascoltarla e ribadirà che, d’ora in poi, prenderà in totale autonomia ogni scelta della sua vita.

Quando il ragazzo lascerà la tenuta, Cruz finirà quindi per prendersela con Alonso e lo accuserà di avere sempre preferito Tomas e Catalina (Carmen Asecas), i figli di primo letto, agli eredi che ha avuto con lei, mettendo anche in mezzo la partenza di Leonor (Alicia Bercan) per gli Stati Uniti.

Si tratta di accuse che Alonso rispedirà alla mittente, sottolineando che al contrario suo vuole che i figli siano realizzati al cento per cento e non a prescindere dall’etichetta che devono portare avanti. Uno scontro in piena regola che si concluderà con l’arrivo di una notizia inaspettata che farà stare in ansia i marchesi… Seguici su Instagram.