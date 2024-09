La Promessa: Salvador e Maria decidono di sposarsi ma… | Anticipazioni

Aria di doppie nozze nelle future puntate italiane de La Promessa. Oltre a Catalina de Lujan (Carmen Asecas) e Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina), anche la domestica Maria Fernandez (Sara Molina) e il valletto Salvador Romea (Maria Garcia) penseranno di sposarsi, ma non tutto filerà per il verso giusto. Scopriamo insieme per quale ragione…

La Promessa, news: il difficile periodo di Maria

Come abbiamo potuto raccontarvi nei nostri precedenti post, Maria verrà allontanata per un breve periodo dalla tenuta; ciò si verificherà quando si concentreranno attorno a lei tutti i sospetti su un furto di un orologio di proprietà di Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), in realtà compiuto da Jeronimo Gamboa (Andres Munoz).

Anche se tutti quanti riusciranno a dimostrare l’innocenza di Maria, Cruz si rifiuterà però di riassumere la propria dipendente. Almeno finché Pelayo non le prometterà di accelerare il suo matrimonio con Catalina, per allontanarla definitivamente da La Promessa. A quel punto, rimarcando al Conte de Anil che deve rispettare quanto le ha promesso, la Ezquerdo permetterà a Maria di ritornare al proprio servizio, rendendo felici i suoi dipendenti. Questo creerà dunque le basi per la nuova storyline, di cui vi stiamo parlando…

La Promessa, spoiler: Salvador e Maria decidono di sposarsi

Eh sì: possiamo anticiparvi che, per accantonare definitivamente il periodo negativo, cominciato dal rapimento della Fernandez perpetrato da Valentin (Carlos Suarez), Salvador penserà di chiedere a Maria di diventare sua moglie. In realtà anche la domestica giungerà alla stessa conclusione del proprio fidanzato, ragion per cui non avverrà una vera e propria proposta romantica di matrimonio.

Al settimo cielo perché vorranno iniziare il prima possibile la loro vita da marito e moglie, Salvador e Maria comunicheranno dunque la loro decisione alla governante Pia Adarre (Maria Castro) e al maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent), ma dovranno fare i conti con una regola alquanto scomoda imposta loro dai marchesi…

La Promessa, trame: Maria e Salvador non possono sposarsi subito, ecco perché

Dato che anche Pelayo e Catalina staranno organizzando le loro nozze, il regolamento de La Promessa imporrà a Maria e Salvador di dare il via a qualsiasi preparativo prima dello sposalizio dei due signori. Un vero e proprio rifiuto che indisporrà non soltanto Maria ma pure Salvador, il quale – incurante del rischio – andrà a parlare di persona con Alonso (Manuel Regueiro) chiedendogli il permesso di lasciar perdere tale regola, che considererà una vera e propria ingiustizia.

Ovviamente, il marchese non vorrà sentire ragioni e, data l'iniziativa presa da Salvador, arriverà anche a rimproverare Romulo, specificando che deve mettere fine alle varie intemperanze di Romea. Insomma, almeno per ora, il matrimonio di Salvador e Maria sembrerà un sogno difficile da realizzare. Salvo ulteriori colpi di scena…