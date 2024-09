La Promessa: Simona riceve un’altra brutta notizia… | Anticipazioni

Anche se potrà riabbracciare dopo tanto tempo la figlia Virtudes (Laura Lafuente) non saranno tutti positivi gli eventi che avranno per protagonista la cuoca Simona Martinez (Carmen Flores Sandoval) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. La donna dovrà infatti fare i conti con un’amara verità che le confesserà l’amica Candela Garcia (Teresa Quintero)…

La Promessa, news: Simona riabbraccia Virtudes

La storyline partirà nel momento in cui Candela deciderà di fare una sorpresa a Simona, ragione per la quale riuscirà a rintracciare Virtudes e la convincerà a presentarsi nella tenuta. Ovviamente, la cuoca sarà al settimo cielo non appena potrà riabbracciare la propria figlia, la quale le confesserà di non essersi mai messa in contatto con lei perché Luisa, la zia a cui era stata affidata, era riuscita a convincerla del fatto che avesse abbandonato sia lei e sia il fratello Antonio.

Chiarito il malinteso, messo in atto dalla grande bugia raccontata dalla parente, Simona riuscirà quindi a fare pace con Virtudes, che però le dirà di avere a sua volta interrotto il rapporto con Antonio poiché non andava d’accordo con la cognata. Virtudes dirà insomma a Simona di non avere più alcun tipo di contatto con il fratello maggiore, rivelandole che ha avuto due figli.

La Promessa, spoiler: Simona riceve un’altra brutta notizia

Vi anticipiamo sin da ora che però Virtudes non avrà raccontato la verità alla povera Simona. Candela svelerà infatti alla cuoca che, in realtà, Virtudes e Antonio vivono nello stesso paese e che è riuscita anche a parlare con lui. Tuttavia, a differenza di Virtudes, Antonio avrà scelto di non incontrare Simona, poiché si è fidato ciecamente della storia dell’abbandono raccontata per anni dalla “zia” Luisa.

Una versione della storia, taciuta da Virtudes, che ovviamente farà dispiacere tantissimo Simona, la quale comunque non se la prenderà certamente con la figlia per avere cercato di edulcorarle la pillola. Proprio per questo, Simona chiarirà a Virtudes che non ce l’ha affatto con lei e tenterà di approfondire le dinamiche dell’incidente nel quale, stando ad un racconto precedente, la figlia ha perso il marito e il figlioletto Adolfo.

La Promessa, trame: Virtudes “affronta” Candela

In ogni caso, oltre ad essere piuttosto evasiva sull’argomento, Virtudes non potrà fare a meno di prendersela con Candela per avere spifferato la verità su Antonio a Simona. In un dialogo con Candela, Virtudes dirà quindi all’aiuto-cuoca che non aveva nessun diritto di intromettersi in un affare così delicato e familiare perché, prima o poi, sarebbe stata lei a parlarne con la madre.

Parole che non intimidiranno affatto Candela, che ribadirà di non essere disposta a vedere soffrire nuovamente l'amica a causa di bugie o racconti a metà. Un contrasto, quello tra Virtudes e Candela, che sarà destinato a durare nel tempo oppure la ragazza si ammorbidirà nei confronti della migliore amica della madre?