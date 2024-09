La Promessa: Virtudes ha un doloroso passato, ecco quale | Anticipazioni

Tra non troppo tempo, i telespettatori de La Promessa faranno la conoscenza di Virtudes (Laura Lafuente), la figlia della cuoca Simona (Carmen Flores Sandoval). Fin da subito, la giovane mostrerà un particolare affetto per la madre, che non vedeva da tantissimi anni, ma al tempo stesso la renderà partecipe di un triste avvenimento legato al suo passato…

La Promessa, news: Virtudes arriva nella tenuta

Come abbiamo avuto occasione di anticiparvi in precedenza, Virtudes arriverà a La Promessa su richiesta di Candela (Teresa Quintero), che andrà a cercarla per fare una sorpresa alla sua migliore amica Simona. Quest’ultima sarà dunque al settimo cielo quando si troverà di fronte alla figlia, che non vedeva da anni a causa di una bugia raccontata alla ragazza e al fratello Antonio dalla “zia” Luisa.

In pratica, Simona aveva affidato i figli Virtudes e Antonio alle cure della parente, durante un periodo di crisi col marito, colpevole di avere ucciso il marito di Candela. Luisa si era poi rifiutata di restituirle i bambini, raccontando che Simona li aveva abbandonati e che non aveva più intenzione di prendersi cura di loro. Una bugia vera e propria alla quale, purtroppo, sia Virtudes e sia Antonito avevano creduto, interrompendo qualsiasi tipo di rapporto con la loro mamma ed evitando di cercarla.

La Promessa, trame: Simona si riconcilia con Virtudes

In ogni caso, appena se la ritroverà di fronte, Simona avrà modo di raccontare a Virtudes la sua verità, riconciliandosi definitivamente con lei. Un incontro, quello tra madre e figlia, che verrà però interrotto dalla notizia della morte di Feliciano Arcos (Marcos Orengo), motivo per il quale Virtudes riterrà opportuno farsi da parte e lasciare la tenuta senza salutare Simona, assicurando però a Candela che tornerà a farle visita in tempi brevi poiché ha affittato per qualche giorno una stanza in una pensione del paese vicino.

Virtudes manterrà tale impegno, recandosi ancora a La Promessa e intrattenendosi a parlare con mamma Simona per diverse ore. E così apprenderemo anche un particolare piuttosto triste del suo passato.

La Promessa, spoiler: il doloroso passato di Virtudes

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Virtudes dirà a Simona di essere stata sposata e di aver avuto un figlio, Adolfo. Tuttavia, in seguito a tali rivelazioni, il viso di Virtudes si farà più serio e preciserà che entrambi sono venuti a mancare in un incidente. Insomma, Simona non farà in tempo a gioire all’idea di essere diventata nonna poiché, pochissimi secondi dopo, scoprirà che il nipotino purtroppo non c’è più.

Comunque sia, anche in questo caso, ci penserà Virtudes a riportare la conversazione su un campo più leggero, dato che sottolineerà di essere comunque grata alla vita per il dono, seppur breve, di Adolfo. E possiamo dirvi sin da ora che questo sarà l'inizio di una storyline che riserverà diverse sorprese…