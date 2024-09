La Promessa: Vera “allontana” Lope, ecco perché | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, in onda su Rete 4, una grossa incomprensione porterà Vera Gonzalez (Angela Echaniz) a frenare il suo avvicinamento con Lope Ruiz (Enrique Fortun). E in tutto ciò avrà un ruolo fondamentale Maria Fernandez (Sara Molina)…

La Promessa, news: Vera e Lope si piacciono

Come abbiamo avuto occasione di raccontarvi in precedenza, tutto partirà quando Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero) si renderanno conto del fatto che Lope è piuttosto interessato a Vera, la quale nel frattempo si sarà pienamente integrata tra il personale di servizio de La Promessa. Una simpatia, quella provata da Lope, che verrà ricambiata anche da Vera, tant’è che quest’ultima chiederà a Jana Exposito (Ana Garces) dei consigli su come comportarsi con il giovane cuoco.

Tra una chiacchierata e l’altra, alla fine Lope si convincerà a farsi avanti con Vera e la inviterà a trascorrere insieme un pomeriggio, lontani dalla tenuta, per fare un picnic. Appuntamento che la Gonzalez accetterà più che volentieri, anche se resterà stupita quando Lope si limiterà a baciarla sulla fronte durante la loro prima uscita. Un atteggiamento davvero galante da parte di Ruiz, che però verrà frainteso dalla ragazza per un motivo ben preciso…

La Promessa, trame: la scoperta di Vera su Lope

Eh sì: possiamo anticiparvi che, in seguito a tutti questi fatti, Vera avrà modo di scoprire che, in passato, Lope ha provato dei sentimenti per Maria Fernandez, che invece ha preferito ricucire il suo rapporto con Salvador Romea (Maria Garcia), arrivando addirittura a prendere la decisione di sposarlo.

Turbata dalla cosa, Vera comincerà dunque a domandarsi se l’atteggiamento distaccato di Lope avuto durante l’appuntamento non possa in qualche modo essere stato scaturito dai sentimenti non del tutto sopiti verso Maria. Perplessità delle quali, col trascorrere delle giornate, si renderà conto pure Lope, tant’è che l’uomo chiederà consiglio a Simona su come far capire a Vera che ormai si è lasciato completamente alle spalle l’amore che provava per Maria.

In quella determinata circostanza, Simona inviterà Lope ad essere completamente sincero con Vera prima che sia troppo tardi…

La Promessa, spoiler: Vera “allontana” Lope

Da qui, la spiacevole incomprensione non tarderà ad arrivare: proprio quando Lope si farà coraggio e sarà pronto a parlare apertamente con Vera, quest’ultima non darà al cuoco l’occasione di spiegarsi e, senza nemmeno fargli proferire parola, lo “allontanerà”, dicendo che comprende benissimo che non può proseguire nella conoscenza con lei perché non ha mai dimenticato Maria.

Il modo di fare di Vera, ovviamente, spiazzerà tantissimo Lope, che non riuscirà nemmeno a controbattere e lascerà andare via la ragazza. Tuttavia, per lui arriverà presto il tempo di rifarsi…