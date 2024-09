La rosa della vendetta, anticipazioni undicesima puntata 29 settembre 2024

Anticipazioni e trama puntata La rosa della vendetta di domenica 29 settembre 2024

Mert svela a Deva che Vefa è a conoscenza del loro precedente fidanzamento. L’uomo non ha ancora informato Gulcemal, poiché Mert gli ha trasmesso il messaggio che, se gli dovesse accadere qualcosa, anche Gulendam ne soffrirebbe. Gulcemal mostra a Deva il contenitore con le armi di tutti gli uomini della casa e le promette che non le utilizzeranno mai più. Successivamente, le fa firmare un contratto per la creazione del loro marchio sotto il nome di Deva.

Mentre sta tornando al villaggio, Deva viene catturata da alcuni uomini che la portano da Zafer. Quest’ultima le intima di riportargli suo figlio Armagan entro il giorno seguente, altrimenti rivelerà a Gulcemal del fidanzamento tra lei e Mert. Tornata a casa, Deva confida a Ibrahim e Ipek di aver avviato un’attività con Gulcemal. Il padre si mostra estremamente contrariato, arrivando a minacciarla di rompere ogni rapporto con lei se decidesse di continuare questa collaborazione commerciale.

Zafer si presenta alla festa per la presentazione del marchio, accusando pubblicamente Gulcemal di essere un assassino e minacciando Deva. La ragazza torna dal padre e i due hanno una violenta discussione: in un impeto d’ira, Ibrahim afferma che quella casa non è un orfanotrofio. Deva, ferita dalle sue parole – considerando sempre Ibrahim come un padre – decide di scappare via con Armagan. Ibrahim cerca in tutti i modi di fermarli e scusarsi, ma ormai è troppo tardi.

Dopo diverse ore senza notizie di Deva e Armagan, Ibrahim e Ipek si recano da Gülcemal sperando di trovarli lì. Tuttavia, Gülcemal non ha alcuna idea di dove possano essere poiché Deva ha spento il telefono da parecchio tempo. Tutti molto preoccupat,i decidono di diffondere la notizia della loro scomparsa e cercarli con ogni mezzo possibile.

Nel frattempo, Gülendam origlia una discussione tra Mert e Vefa, scoprendo così che suo marito è l’ex fidanzato di Deva. Zafer va a casa di Ibrahim per riprendersi Armagan. Seguici su Instagram.