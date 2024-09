My Home My Destiny: Baris scopre che Zeynep gli ha mentito! | Anticipazioni

Alla fine, nel corso delle prossime puntate di My Home My Destiny, tutte le bugie di Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) verranno a galla. Come prevedibile, ciò causerà una forte discussione tra la ragazza e il nuovo “fidanzato” Barış Tunahan (Engin Öztürk). Non a caso, i due sembreranno arrivare ad un punto di non ritorno…

My Home My Destiny, news: la grossa bugia di Zeynep

La storyline si complicherà nel momento in cui Zeynep deciderà di diventare l’avvocato difensore dell’ex marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol), accusato di aver accoltellato Bekir, un suo compagno di cella. Mossa dalla compassione e dalle continue richieste che Cemile (Elif Sönmez) e Kibrit (Helin Kandemir) le faranno a riguardo, la Göksu assumerà dunque la difesa legale di Mehdi, nascondendo tutto quanto a Bariş.

Una scelta rischiosa che la ragazza prenderà poiché consapevole del fatto che Bariş, con il quale ha cominciato una sorta di relazione, non sarebbe in grado di comprendere per quale ragione lei abbia nuovamente deciso di appoggiare Mehdi, colpevole tra le tante cose di averla addirittura rapita. Tuttavia, tale omissione non sarà destinata a durare a lungo e verrà fuori nel peggiore dei modi…

My Home My Destiny, trame: l’omicidio di Bekir

Bekir verrà infatti assassinato in ospedale, dove era ricoverato in seguito alla pugnalata, giusto il giorno nel quale Zeynep, con l’aiuto di Nuh (Fatih Koyunoğlu), l’aveva convinto a testimoniare in favore di Mehdi per gettare la colpa su Ercan, il suo reale assalitore nonché scagnozzo di Veysi, il nemico giurato di Karaca colpevole tanti anni prima dell’assassinio di suo padre.

A quel punto, la Göksu dovrà valutare una nuova pista da seguire e, inconsapevole del fatto che è stato proprio lui a pugnalare Bekir, cercherà di mettersi in contatto con Ercan. Per farlo, con l’aiuto di Nuh rintraccerà Buse, l’amante di Ercan, ma questa pista si rivelerà del tutto improduttiva, dato che la donna non saprò fornire loro delle possibili piste su dove l’uomo si sia nascosto. Attimi confusi che faranno da preludio alla scoperta di Bariş.

My Home My Destiny, spoiler: Bariş scopre che Zeynep gli ha mentito

Stranito dal fatto che il fratello Savaş (Kaan Altay Köprülü) ha preso da un mobile della sua stanza una cospicua somma di denaro, rischiando di far accusare la povera Sultan (Hulya Duyar) di furto, Bariş si introdurrà in orario notturno nella stanza del parente e troverà tra le sue cose le carte processuali di Mehdi. L’avvocato capirà quindi immediatamente che dietro a tutto quanto ci possa essere Zeynep, anche se non immaginerà che il denaro estortogli dal fratello è servito, inutilmente, per cercare di convincere Bekir a scagionare Mehdi.

Tuttavia, il mattino successivo, Bariş si farà accompagnare da Nuh, diventato il suo nuovo autista, nei pressi del carcere e unirà tutti i tasselli del puzzle quando troverà Zeynep all’uscita dello stesso. Tra i due nascerà dunque un forte litigio, con Zeynep che a un certo punto rassegnerà le sue dimissioni dallo studio legale di Bariş e gli comunicherà di non voler più avere niente a che fare con lui, visto che sta iniziando a controllarla proprio come faceva l’ex marito.

Un aspro litigio che sembrerà allontanare Zeynep e Bariş, almeno per ora. Ma non è affatto detta l’ultima parola… Seguici su Instagram.