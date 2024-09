My Home My Destiny: Sultan accusata di furto! | Anticipazioni

Nelle prossime puntate di My Home My Destiny è in arrivo una pessima giornata per Sultan (Hülya Duyar). La donna verrà infatti accusata di furto da Özlem Tunahan (Ebru Cündübeyoğlu), la sorella di Barış (Engin Öztürk) e Savaş (Kaan Altay Köprülü). Cerchiamo dunque di capire che cosa effettivamente succederà…

My Home My Destiny, news: Savaş e il prestito a Zeynep

Tutto partirà quando Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) deciderà di assumere la difesa legale dell’ex marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol), accusato di aver tentato di uccidere Bekir, un suo compagno di cella. Il vero responsabile del ferimento dell’uomo sarà infatti Ercan, un uomo nel libro paga di Veysi, colpevole tanti anni prima dell’omicidio del padre dello stesso Mehdi. Veysi ce l’avrà infatti con Karaca poiché lo considererà responsabile della morte del figlio Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), suicidatosi dopo aver messo fine alla vita di Müjgan (Zeynep Kumral).

Grazie al suo ruolo di avvocato difensore, che porterà avanti nascondendolo a quasi tutti i suoi familiari e a Bariş, Zeynep non farà fatica a capire che Bekir accuserà Mehdi del suo ferimento poiché Veysi ha promesso di dargli tantissimi soldi che gli consentiranno di fare operare la sua bambina, da tempo ammalata. Per tale ragione, Zeynep dovrà recuperare il denaro per convincere Bekir a passare dalla sua parte e scagionare Zeynep. Soldi che, ad un certo punto, le verranno offerti da Savaş.

My Home My Destiny, spoiler: Sultan accusata di furto!

Dato che avrà bisogno dei contanti nel più breve tempo possibile, Savaş non potrà ricorrere alle lunghe tempistiche della banca. Per tale motivo, penserà di prendere il denaro da un mobile presente nella camera di Bariş e si farà aiutare da Emine (Naz Göktan). Durante tale operazione, la ragazza perderà però un fermacapelli, che verrà ritrovato da Özlem. Fortunatamente, almeno in quel caso, Savaş si renderà conto di tutto quanto e troverà una scusa con la sorella per giustificare il ritrovamento, ma il peggio avverrà il giorno successivo.

Eh sì: possiamo anticiparvi che, ignara di tutto, Sultan deciderà di indossare lo stesso fermacapelli perso da Emine. Appena glielo vedrà addosso, Özlem farà dunque delle deduzioni sbagliate. Stupita da una borsetta costosa che avrà con sé, donatale con affetto da Nermin (Senan Kara), la Tunahan non esiterà ad accusare la nuova domestica Sultan di furto appena vedrà che dal mobile di Bariş è sparito tutto il denaro! Ipotesi che lo zio Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış) non vorrà minimamente prendere in considerazione, poiché si fiderà ciecamente della sua impiegata…

My Home My Destiny, trame: l’equivoco del furto viene in parte risolto ma…

Offesa, Sultan si licenzierà dunque immediatamente, portando via con sé da casa Tunahan anche la figlia Emine, assunta come assistente personale di Savaş. Quest’ultimo, dati gli ultimi avvenimenti, si troverà quindi costretto a rivelare che è stato lui a prendere i soldi dal mobile, non dando però ulteriori dettagli sulla faccenda.

A quel punto, anche per via del polso fermo dello zio Ali Riza, ad Özlem non resterà altra scelta se non quella di andare a casa di Sultan e Emine, insieme all’uomo e ai fratelli, per chiedere loro scusa e di tornare a lavorare in casa. Scuse che verranno prontamente accettate, anche se – ve lo diciamo sin da ora – i soldi estorti da Savaş per aiutare Mehdi si riveleranno del tutto inutili per un motivo ben preciso… Seguici su Instagram.