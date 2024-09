My Home My Destiny: un omicidio mette Mehdi in difficoltà | Anticipazioni

Un omicidio terrà banco nelle future puntate di My Home My Destiny. E a rimetterci per l’ennesima volta sarà Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol), nonostante i tanti sforzi dell’ex moglie Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) di tirarlo fuori di prigione.

My Home My Destiny, news: Mehdi resta in carcere

La storyline si delineerà nel momento in cui Mehdi verrà ferito in carcere da uno degli uomini di Veysi, il criminale che tempo prima ha ucciso il padre. Dato che l’uomo rischierà di morire, Zeynep ascolterà la richiesta dell’ormai ex cognata Cemile Karaca (Elif Sönmez) e della figlia adottiva Kibrit (Helin Kandemir) e ritirerà la denuncia che ha sporto contro Mehdi per il suo rapimento.

Tuttavia, nel giorno del rilascio, Mehdi verrà nuovamente arrestato: Ercan accoltellerà infatti nei bagni del carcere Bekir ed accuserà proprio Karaca del crimine. Dietro a tutto quanto, ci sarà ancora una volta Veysi, desideroso di vendicarsi di Mehdi per la morte del figlio Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), uccisosi dopo aver assassinato Müjgan Karaca (Zeynep Kumral). Contro il parere dei suoi parenti, Zeynep prenderà dunque una decisione per il bene di Mehdi che rischierà di compromettere per sempre la sua relazione nascente con il capo Barış Tunahan (Engin Öztürk)…

My Home My Destiny, trame: Zeynep diventa l’avvocato di Zeynep

Eh sì: come vi abbiamo già anticipato nei nostri post precedenti, data la rinuncia di Hüseyin (Cihangir Kose), che non vorrà trasformare la sua famiglia in un bersaglio di Veysi, Zeynep deciderà di assumere la difesa legale di Mehdi, nascondendo tutto quanto sia a Bariş e sia alle sue due mamme. Per prima cosa, grazie all’aiuto di Nuh (Fatih Koyunoğlu), Zeynep scoprirà che Veysi ha convinto Bekir a testimoniare contro Mehdi promettendo di dargli in cambio i soldi che gli sono necessari per fare operare la figlia, malata da tantissimo tempo.

Dopo essersi fatta lasciare i soldi da Savaş (Kaan Altay Köprülü), la Goksu si introdurrà dunque nella camera d’ospedale di Bekir vestita da infermiera e la convincerà a passare dalla sua parte per scagionare Mehdi. Tutto sembrerà dunque filare per il verso giusto, ma la tragedia sarà purtroppo dietro l’angolo…

My Home My Destiny, spoiler: un omicidio rimette tutto in discussione

Proprio mentre la figlia dell’uomo sarà sotto i ferri, uno scagnozzo di Veysi entrerà nella stanza di Bekir e lo assassinerà soffocandolo con un cuscino. Un omicidio che metterà in seria difficoltà Mehdi, visto che Bekir non potrà più testimoniare in suo favore e dunque dovrà restare ancora in carcere.

Sarà allora che, inconsapevoli del fatto che è stato proprio lui a ferire l'ormai defunto Bekir in carcere, Zeynep e Nuh cercheranno di mettersi in contatto con Ercan, al fine di spronarlo a raccontare cosa sia davvero successo il giorno del ferimento. Per rintracciarlo dovranno però trovare la residenza di Buse, una sua vecchia amante. Insomma, la strada per arrivare alla verità sarà tutta in salita e porterà Mehdi a cercare la protezione, in carcere, di Cengiz (Rıza Akın), un uomo del quale, in realtà, avrebbe fatto meglio a non fidarsi…