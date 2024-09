My Home My Destiny: Zeynep si traveste da infermiera, ecco perché | Anticipazioni

Occhi puntati su Zeynep Goksu (Demet Ozdemir) nel corso delle prossime puntate di My Home My Destiny. La ragazza sarà infatti disposta a tutto pur di scagionare l’ex marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) dall’accusa di tentato omicidio. Non a caso, ad un certo punto, non esiterà a travestirsi da infermiera per un motivo ben preciso…

My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi accusato di omicidio

La faccenda si delineerà nel momento in cui, su insistenza di Cemile (Elif Sönmez) e della figlia adottiva Kibrit (Helin Kandemir), Zeynep accetterà di ritirare la denuncia ai danni di Mehdi per il suo rapimento. Nel giorno del rilascio, Mehdi non potrà però lasciare la prigione perché verrà accusato del tentato omicidio di Bekir, un compagno di cella che qualche ora prima aveva cercato a sua volta di assassinarlo.

Il piano verrà orchestrato nei minimi dettagli da Veysi, ancora in carcere per aver assassinato il padre di Mehdi. L’uomo ce l’avrà infatti con Karaca poiché, a suo dire, è colpevole della morte del figlio Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), suicidatosi dopo aver sparato un colpo di pistola mortale a Müjgan Karaca (Zeynep Kumral). Una spirale di violenza che, nel giro di poco tempo, rischierà di trascinare Zeynep ad un punto di non ritorno…

My Home My Destiny, trame: Zeynep avvocato di Mehdi in gran segreto

Alla fine, come già detto, Zeynep accetterà di difendere Mehdi dall’accusa di omicidio diventando a tutti gli effetti il suo avvocato. Un particolare che terrà nascosto alle madri Sakine (Zuhal Gencer) e Nermin (Senan Kara) ma anche al suo capo Barış Tunahan (Engin Öztürk), con il quale avrà avviato una sorta di relazione.

Gli unici a conoscenza del suo segreto, oltre i parenti stretti di Mehdi, saranno Emine (Naz Göktan) e Savaş (Kaan Altay Köprülü): questi ultimi accetteranno di aiutarla soprattutto quando, grazie a Cemile e Nuh (Fatih Koyunoğlu), emergerà che Bekir viene tenuto sotto scacco da Veysi, che gli ha promesso un cospicuo compenso in denaro soltanto se incastrerà Mehdi per il suo tentato omicidio.

My Home My Destiny, spoiler: Zeynep si traveste da infermiera

E così, quando gli uomini di Veysi cercheranno di assassinare Bekir nel letto d’ospedale, Zeynep calcherà ulteriormente la mano e, dopo essersi travestita da infermiera con l’aiuto di Benal (İncinur Sevimli), si introdurrà nella camera dell’uomo, con una valigia di soldi in mano, per convincerlo a testimoniare in favore di Mehdi.

Il tentativo avrà successo, dato che Bekir accetterà la condizione. Ma ci saranno grossi rischi: data l’indisponibilità immediata della banca, Savaş deciderà di prendere i soldi per Bekir da un mobile presente in camera di Bariş. Particolare che genererà un grosso equivoco nelle puntate successive… Seguici su Instagram.