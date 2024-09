Tempesta d’amore, anticipazioni dal 9 al 13 settembre 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2024

Werner sorprende Erik mentre quest’ultimo sta per andare a giocare a golf con Ulrike nonostante sia in congedo per malattia. Furioso, l’albergatore punisce Vogt costringendolo a lavorare come cameriere ai piani.

Christoph si oppone ad un progetto di Robert, che inizia a temere le conseguenze dell’amore tra l’imprenditore e Alexandra: insieme, infatti, la coppia deterrebbe la maggioranza assoluta delle azioni del Fürstenhof!

Nella speranza di convincere Helene a seguirlo in Sudafrica, André chiede aiuto a Max, facendo credere a quest’ultimo che la madre stia rinunciando a trasferirsi solo per essere di aiuto ai figli.

Ulrike scopre che Erik è stato punito per colpa sua. Commossa, la donna bacia Vogt!

Vroni viene operata d’urgenza a causa di un’emorragia interna. L’intervento riesce, ma – al suo risveglio – la ragazza scopre che dovrà subire un nuovo intervento a causa delle numerose fratture causate dall’incidente…

Valentina é ancora sconvolta dall’incidente di Vroni e finisce per commettere un terribile errore, dando a Vanessa un farmaco pericoloso se assunto in gravidanza. Poco dopo la Sonnbichler si sente male…

Manipolato da André, Max convince Helene che la sua presenza nella loro casa multigenerazionale non è più necessaria. Ferita, la donna si convince che il figlio voglia liberarsi di lei…

Yvonne resta sconvolta nello scoprire il bacio tra Erik e Ulrike, ma è costretta a mettere da parte la gelosia per il bene del suo amato. E così, quando il signor Dremel pretende una prova dell’infedeltà della moglie, Vogt e la Klee tendono a Ulrike una trappola…

Eleni è a pezzi per la situazione di Vroni e trova conforto tra le braccia di Christoph.

Helene scopre le manipolazioni di André e si infuria, respingendo ogni tentativo dello chef di giustificarsi.

Valentina è a pezzi per via dell’errore commesso con Vanessa. Vedendo la sua agitazione, Vroni si convince che la ragazza sia invece emozionata a causa della presenza di Noah e incoraggia il fratello a dichiararsi.

Yvonne non riesce a fotografare il bacio tra Erik e Ulrike. Come se non bastasse, quest’ultima chiude definitivamente il suo flirt con Vogt, in quanto ha capito di aver proiettato sull’uomo i suoi sentimenti per il suo sosia: Ajay Khan.

Vroni deve essere operata d’urgenza e Leander è l’unico chirurgo disponibile. L’intervento viene eseguito in modo impeccabile dal giovane medico, che riceve le lodi di Michael.

Helene è così delusa dalle bugie di André da non volerne più sapere di lui. Max prova a mediare tra la madre e lo chef, ma senza successo.

Vanessa riesce a sentire per la prima volta il bambino muoversi nel suo ventre. Quando però prova a vivere l’esperienza insieme a Carolin, il bimbo non si muove più…

Valentina è sempre più in crisi ed inizia a dubitare della sua scelta di fare un tirocinio in ospedale. Proprio allora, le viene dato un incarico che la fa cadere nel panico, portandola a fuggire dalla clinica…

Nonostante le raccomandazioni di Leander di non muoversi per nessuna ragione, Vroni prova a prendere il proprio cellulare, riaprendo inavvertitamente le proprie ferite. Nonostante il tempestivo intervento dei medici, la ragazza muore!

Max fa una sorpresa romantica a Vanessa, che decide di fare un’escursione con lui. I due vengono però sorpresi da un temporale e sono costretti a rifugiarsi nella casa nel bosco del fitness trainer…

André fa di tutto pur di ottenere il perdono di Helene, che però non sembra ancora disposta a perdonarlo e iniziare una nuova vita insieme a lui. A quel punto l’uomo propone alla fidanzata un compromesso.

Tutti sono sconvolti dalla morte di Vroni, incluso Leander. Quest'ultimo è infatti tormentato dal pensiero di aver commesso un errore e finisce per far insospettire gli Schwarzbach… a partire da Alexandra! La donna è determinata a trovare il colpevole della morte della figlia, a qualunque costo!