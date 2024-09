Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 19 settembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 19 settembre 2024

Valentina è impossibilitata a seguire i pazienti nel modo in cui vorrebbe e decide di conseguenza di lasciare il tirocinio; poi aiuta Noah a realizzare una sfida che gli aveva proposto Vroni prima di morire, e adesso inizia a guardarlo con occhi differenti. Andrè propone l'assunzione di tale Greta Bergmann a Werner, ritenendola un'ottima sostituta. Werner appare soddisfatto del curriculum della donna e si mette subito in contatto con lei. Markus vede Eleni e Leander intenti a baciarsi nella hall dell'hotel e si infuria. Eleni gli dice che ama il ragazzo e che non lo lascerà mai. Christoph la difende, ma Markus gli ordina di starne fuori visto che è sua figlia. Christoph allora sorride beffardo e Markus gli chiede cosa stia succedendo…