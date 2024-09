Tempesta d’amore: Erik interpreta il padre di Gerry per chiedere la mano di Shirin! | Anticipazioni italiane

Una nuova trascinante performance di Erik Vogt (Sven Waasner) è in arrivo! A pochi giorni dalle esilaranti scene che lo hanno visto cimentarsi nella difficile interpretazione di una star bollywoodiana, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo si cimenterà infatti con una nuova sfida. E anche in questo caso il divertimento sarà assicurato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik smascherato come Ajay Khan

Passato dall’essere un detestabile dark man ad un irresistibile personaggio truffaldino con un impareggiabile potenziale comico, Erik è senza dubbio uno dei mattatori di questa diciannovesima stagione di Tempesta d’amore.

Già protagonista di numerose scene esilaranti al fianco della compagna Yvonne (Tanja Lanäus), l’uomo si è recentemente esibito in una delle sue interpretazioni più travolgenti di sempre: vestire i panni della star di Bollywood Ajay Khan nella speranza di conquistare il cuore di Ulrike Dremel.

Come sappiamo, il suo piano è destinato a fallire, ma fortunatamente per Erik non ci saranno gravi conseguenze. E ben presto le doti interpretative di Vogt saranno richieste per una buona causa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik interpreta il padre di Gerry

Tutto inizierà quando Erik scoprirà che Gerry (Johannes Huth) vorrebbe chiedere a Shirin (Merve Çakır) di sposarlo. Desideroso di supportare il suo migliore amico, Vogt aiuterà subito quest’ultimo a organizzare una proposta di matrimonio perfetta. E così, quando Gerry farà la fatidica domanda alla sua amata, Shirin risponderà con un “sì” entusiasta!

Al settimo cielo, i due innamorati annunceranno a tutti il proprio fidanzamento. Prima di poter pensare ad organizzare le nozze, però, ci sarà un importante passo da fare: una richiesta di matrimonio ufficiale tra i padri dei due futuri sposi! La tradizione turca vuole infatti che il genitore dell’aspirante sposo chieda ufficialmente l’approvazione del futuro consuocero. Peccato solo che il padre di Gerry sia morto ormai da anni! E ora?

Ancora una volta Erik avrà la soluzione! Pronto a tutto pur di aiutare il suo migliore amico, Vogt si offrirà infatti di ricoprire il ruolo del "padre di Gerry" e chiedere dunque ufficialmente la mano di Shirin al genitore di quest'ultima. Un incarico che porterà Erik a dover sfoggiare persino le sue (limitatissime) conoscenze di turco! E, inutile dirlo, guai (e risate) non tarderanno ad arrivare…