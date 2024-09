Tempesta d’amore: Erik viene smascherato! E ora? | Anticipazioni italiane

Proprio quando pensava di aver finalmente raggiunto l’obiettivo, il suo castello di bugie si scioglierà come neve al sole. Ecco dunque cosa accadrà a Erik Vogt (Sven Waasner) negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik si traveste da Ajay Khan

Schiacciato dai debiti, da settimane ormai Erik sta lottando con tutte le sue forze per portare a segno una missione molto particolare: conquistare Ulrike Dremel (Genoveva Mayer), la moglie del ricchissimo Jörg Dremel (Dirk Waanders). Quest’ultimo ha infatti promesso a Vogt una ricchissima ricompensa se riuscirà nell’impresa, in quanto spera di ottenere così un divorzio “facile” dalla coniuge.

Se sulla carta l’incarico di Erik sembrerà di difficile realizzazione, in realtà l’uomo potrà contare su un vantaggio non indifferente: la sua incredibile somiglianza a Gustav Fink, grande amore di gioventù di Ulrike nonché celebre star di Bollywood, dove è conosciuto con il nome d’arte di Ajay Khan.

Sarà così che – dopo il fallimento dei suoi primi tentativi – di conquistare la donna, Erik rischierà il tutto per tutto travestendosi da Ajay Khan. Un azzardo che sembrerà ripagarlo… almeno all’inizio!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik viene smascherato

Grazie ad un’interpretazione travolgente, Vogt riuscirà infatti non solo a risultare credibile, ma anche a far breccia nel cuore della Dremel. Quest’ultima si renderà infatti conto di non aver mai smesso di amare il “suo Gustav” e dichiarerà di essere pronta a lasciare il marito per amore di quest’ultimo!

Proprio allora, però, accadrà qualcosa di inaspettato: Ulrike organizzerà per il suo amato una cenetta romantica e chiederà all’amico André (Joachim Lätsch) di preparare dei piatti tradizionali indiani. Il problema? I piatti in questione saranno molto molto piccanti…

Ebbene, questa volta sarà troppo per il povero Erik! L’impatto delle speziatissime pietanze sarà infatti tale che l’uomo inizierà a lacrimare copiosamente, finendo per perdere le lenti a contatto colorate che è costretto ad indossare per spacciarsi per Ajay Khan. E a quel punto il suo castello di bugie crollerà…

Come reagirà Ulrike di fronte alla scoperta dell’inganno subito? E, soprattutto, che ne sarà di Erik? Seguici su Instagram.