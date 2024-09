Tempesta d’amore: Erik conquista tutti come star di Bollywood! | Anticipazioni italiane

Bollywood sta per arrivare al Fürstenhof! Puntate a dir poco indimenticabili andranno presto in onda sui nostri teleschermi, regalando ai telespettatori italiani di Tempesta d’amore dei momenti di grande divertimento.

Nei prossimi giorni Erik Vogt (Sven Waasner) arriverà infatti a travestirsi da star di Bollywood nel tentativo di conquistare finalmente il cuore di Ulrike Dremel (Genoveva Mayer). Una sfida che richiederà all’uomo un’interpretazione molto convincente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ulrike respinge Erik

Riuscirà Erik a conquistare Ulrike e ottenere finalmente la ricompensa promessagli dal marito della donna? È quello che ci stiamo chiedendo ormai da settimane, ovvero da quando Vogt – con l’aiuto dell’amata Yvonne (Tanja Launäus) – sta tentando con ogni mezzo di far breccia nel cuore della Dremel. Una missione che si sta rivelando più difficile del previsto…

Come sappiamo, l’inizio della “missione” era stato promettente, grazie soprattutto all’incredibile somiglianza di Erik a Gustav Fink, il grande amore di gioventù di Ulrike da tempo trasferitosi in India, dove è diventato un attore famosissimo col nome di “Ajay Khan”. Ben presto, però, Ulrike si renderà conto di aver proiettato su Vogt i propri sentimenti per Gustav e chiuderà i rapporti con lui.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik si traveste da Ajay Khan

A questo punto, chiunque avrebbe gettato la spugna… ma non Erik! Spinto da un’inarrestabile Yvonne, l’uomo deciderà infatti di lanciarsi in un piano decisamente ardito: impersonare Ajay Khan stesso!

Avrà così inizio una vera e propria lotta contro il tempo che vedrà Erik ed Yvonne lavorare con incredibile cura e tenacia alla trasformazione dell’uomo in una star di Bollywood. Per poter essere credibile nei panni del suo celebre sosia, Vogt dovrà non solo trasformare il proprio aspetto fisico con lenti a contatto colorate, tinta di capelli e abiti eccentrici, ma dovrà anche imparare a camminare, parlare… e persino ballare come Ajay Khan!

Il risultato? Quando Erik farà il suo ingresso trionfale al Fürstenhof, riuscirà ad ingannare tutti! Accolto con tutti gli onori riservati ad una celebrità, Vogt si insedierà dunque nella piú lussuosa suite dell’hotel, da dove preparerà le sue prossime mosse…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik conquista tutti

E Ulrike? L’arrivo inaspettato del suo grande amore di gioventù riaccenderà i mai sopiti sentimenti della donna per Gustav, portandola a decidere di rimandare la sua partenza e trascorrere ogni istante a disposizione col suo amato. E, inutile dirlo, lui non si farà pregare…

Se il piano di avvicinamento alla Dremel andrà a gonfie vele, Erik dovrà però fare i conti con un altro problema: passare inosservato come eccentrica star di Bollywood sarà tutt’altro che semplice… e convincere i “propri fan” ancor meno!

Sarà così che Erik – sempre aiutato da un’instancabile Yvonne – si troverà ad affrontare una prova dietro l’altra per mantenere la propria copertura… inclusa una spassosissima coreografia in pieno stile bollywoodiano! Insomma, preparatevi a grandi risate… Seguici su Instagram.