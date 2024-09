Tempesta d’amore: Gerry e Shirin si sposano! Ecco il loro matrimonio da sogno… | Anticipazioni italiane

Un momento di magia pura è in arrivo! Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore andrà infatti in scena l’attesissimo matrimonio di Gerry Richter (Johannes Huth) e Shirin Ceylan (Merve Çakır)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry e Shirin organizzano le nozze in tre giorni

Tra le decine di coppie passate nel corso degli anni al Fürstenhof, quella formata da Gerry e Shirin è senza dubbio una delle più speciali e amate. Tanto diversi in apparenza quanto uniti da sentimenti profondi, questi due personaggi sono diventati dei veri e propri beniamini del pubblico. Ed ora per loro è arrivato il momento del grande passo!

Più uniti ed innamorati che mai, i due fidanzatini hanno infatti deciso di sposarsi. Se inizialmente pensavano di poter organizzare con tutta calma le loro nozze, però, purtroppo Erik (Sven Waasner) stravolgerà i loro piani!

Quando l’uomo assumerà il ruolo di “padre” dello sposo e farà l’ufficiale richiesta della mano di Shirin al padre di quest’ultima, finirà infatti per commettere un “piccolo errore”: comunicherà al signor Ceylan che le nozze avranno luogo dopo tre giorni… invece che tre mesi! E così inizierà una vera e propria corsa contro il tempo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: il magico matrimonio di Gerry e Shirin

Se inizialmente l’impresa sembrava impossibile, con l’aiuto di amici e parenti – accorsi numerosi per questo imperdibile evento nonostante lo scarso preavviso – i due promessi sposi riusciranno effettivamente ad organizzare in tempi record delle nozze assolutamente indimenticabili.

Decisi ad unire le tradizioni turche e quelle tedesche, Gerry e Shirin daranno infatti vita ad una cerimonia mista che ci regalerà momenti di grande emozione ma anche tanto divertimento… a partire dal finto “pagamento del riscatto” per la sposa!

Sarà così che – nel corso della puntata 4019 – Gerry e Shirin pronunceranno finalmente il fatidico “sì” diventando così marito e moglie e conquistando il loro meritatissimo happy end. Occhi dunque puntate sulle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore perché ci attendono dei momenti a dir poco imperdibili! Seguici su Instagram.