Tempesta d’amore: JOSIE torna al Fürstenhof! | Anticipazioni italiane

Una bellissima sorpresa attende i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni tornerà infatti in scena uno dei personaggi più amati degli ultimi anni: l’ex protagonista Josie Klee (Lena Conzendorf)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie torna per il matrimonio di Gerry e Shirin

Sono passati ormai quattro mesi dalla fine della diciottesima stagione di Tempesta d’amore. Fine che – come da tradizione – è stata marcata dall’uscita di scena della coppia protagonista di allora: Josie e Paul (Sandro Kitzel).

Come sappiamo, i due protagonisti hanno lasciato Bichlheim per trasferirsi in Portogallo, dove la ragazza ha ottenuto un lavoro da sogno. Il suo, però, non sarà un addio! Nei prossimi giorni, infatti, Josie farà ritorno all’hotel a cinque stelle dove ha trovato l’amore e la sua strada professionale. E l’occasione sarà di quelle imperdibili: il matrimonio di Gerry (Johannes Huth) e Shirin (Merve Çakır)!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie scopre la verità sui debiti di Erik

Inutile dire che tutti al Furstenhof saranno felicissimi per questa visita a sorpresa… Erik (Sven Waasner) e Yvonne (Tanja Lanäus) in primis! Al settimo cielo per il ritorno della loro “bambina” (come ricorderete, Erik ha adottato Josie poco prima della partenza di quest’ultima), questa amatissima coppia cercherà di trascorrere ogni istante con la ragazza. Peccato solo che si lasceranno sfuggire qualche informazione di troppo…

A causa di un passo falso di Erik, Josie scoprirà infatti che quest’ultimo ha contratto dei debiti a sei cifre pur di regalarle un matrimonio da favola e di essersi poi messo ulteriormente nei guai. Sconvolta e mortificata, la ragazza si renderà conto che i genitori in sua assenza sembrano aver completamente perso la retta via. Deciderà dunque di fermarsi al Fürstenhof? Seguici su Instagram.