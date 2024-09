Tempesta d’amore: Ulrike respinge Erik e lui si trasforma in Ajay Khan! | Anticipazioni italiane

Se pensavate di aver già visto di tutto a Tempesta d’amore, dovrete presto ricredervi! Dopo averci fatto divertire per mesi grazie ai loro siparietti, nelle prossime puntate italiane della soap Erik Vogt (Sven Waasner) e Yvonne Klee (Tanja Launäus) passeranno infatti al livello successivo, regalandoci delle scene a dir poco indimenticabili… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ulrike respinge Erik

Da settimane ormai stiamo seguendo la divertentissima “missione segreta” che vede Erik impegnato a conquistare Ulrike Dremel (Genoveva Mayer), la bella moglie del ricchissimo Jörg Dremel (Dirk Waanders). Quest’ultimo ha infatti promesso a Vogt ben 100.000 euro se riuscirà nell’impresa!

Sommerso dai debiti, Vogt si è dunque lanciato nell’impresa, tentando di sfruttare al massimo la sua unica arma a disposizione: la propria somiglianza fisica con Ajay Khan, un celebre attore di Bollywood di cui Ulrike è da sempre perdutamente innamorata.

Ebbene, la strategia di Erik sembrerà funzionare, tanto che tra lui e la donna si arriverà anche a qualche bacio. Proprio quando Vogt sarà pronto a inviare le prove del proprio successo a Jörg Dremel, però, accadrà qualcosa di inaspettato: Ulrike si renderà conto di aver proiettato su Erik i propri sentimenti per Ajay Khan, prendendo le distanze da Vogt. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik si traveste da Ajay Khan

A quel punto Erik penserà di gettare definitivamente la spugna. Yvonne, però, non sarà dello stesso avviso e spingerà il suo amato a trovare una soluzione. Soluzione che non tarderà ad arrivare: visto che Ulrike è innamorata di Ajay Khan… Erik dovrà diventare quest’ultimo!

Sarà così che Vogt e la Klee si getteranno in un piano tanto geniale quanto assurdo, curando nei minimi dettagli la trasformazione di Erik nel suo celebre sosia: lenti a contatto colorate, tinta dei capelli, taglio della barba, abiti… ma anche voce e movenze!

E così – mentre Erik verrà fatto “sparire” da Bichlheim con una scusa – il Fürstenhof riceverà l’attesissima visita della star bollywoodiana Ajay Khan! Grazie ad un’incredibile interpretazione (e all’aiuto di Yvonne, che si rivelerà una “spalla” fondamentale), Erik farà il suo ingresso trionfale all’hotel a cinque stelle, riuscendo ad ingannare tutti.

Basterà questo show per far cadere Ulrike ai suoi piedi? Per ora vi raccomandiamo di non perdervi le prossime puntate italiane di Tempesta d'amore, perché le risate saranno garantite!