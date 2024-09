Tempesta d’amore: Erik conquista Ulrike… e lei lo bacia! | Anticipazioni italiane

Sviluppi interessanti sono in arrivo per la divertentissima storyline che vede Erik Vogt (Sven Waasner) nei panni di un seduttore truffaldino. Proprio quando le sue speranze di conquistare la bella e ricca Ulrike Dremel (Genoveva Mayer) sembravano dissolversi, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo otterrà un successo inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik ha un incidente

Continua a regalarci grandi colpi di scena e risate la “missione” di Erik Vogt! Sommerso dai debiti, l’uomo ha accettato un incarico a dir poco sorprendente dal ricchissimo Jörg (Dirk Waanders): deve conquistare la moglie di quest’ultimo – Ulrike – in cambio di 100.000 euro!

Superata la sorpresa iniziale Erik – aiutato da una reticente Yvonne (Tanja Launäus) – ha dunque iniziato un lungo corteggiamento nella speranza di far crollare le difese dell’ignara Ulrike. Un’impresa che si è rivelata più difficile del previsto…

Nonostante le difficoltà, Erik e Yvonne non si sono però arresi! Determinato a portare a termine il proprio incarico, Vogt proverà a far leva sulla passione della Dremel per l’ornitologia. Un’idea che si rivelerà un’arma a doppio taglio…

Se da una parte Ulrike resterà colpita dalle competenze del suo spasimante, dall’altra quest’ultimo si lascerà prendere un po’ troppo la mano: durante un’escursione di birdwatching, Erik arriverà ad arrampicarsi su un albero per poter osservare da vicino un volatile, finendo per cadere rovinosamente! E sarà proprio allora che tutto cambierà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ulrike bacia Erik

La disavventura dell’uomo colpirà profondamente Ulrike, che inizierà a sviluppare dei sentimenti sempre più forti. Sarà così che la donna si prenderà amorevolmente cura di Vogt durante la sua convalescenza, avvicinandosi sempre più al suo spasimante… e non è finita qui!

Non appena Erik si riprenderà, Ulrike lo inviterà ad un “appuntamento” sul campo da golf. Peccato solo che l’uomo sia ancora ufficialmente in congedo per malattia! Il risultato? Quando Werner (Dirk Galuba) sorprenderà Vogt in tenuta sportiva pronto per andare a giocare a golf, si infurierà e lo punirà a modo suo…

Invece di licenziarlo, il vecchio Saalfeld relegherà infatti Erik a lavorare come sguattero in cucina e cameriera ai piani! A quel punto Vogt penserà di aver perso definitivamente ogni possibilità di conquistare Ulrike. A sorpresa, però, accadrà esattamente il contrario!

Ulrike resterà infatti così colpita dal fatto che Erik abbia addirittura rischiato il licenziamento per amor suo, da cedere finalmente ai propri sentimenti… e baciarlo appassionatamente! Missione dunque compiuta per Vogt? Lo scopriremo presto…