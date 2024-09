Tempesta d’amore: Valentina, terribile errore. Ecco chi rischia! | Anticipazioni italiane

Un doppio dramma sta per colpire il Fürstenhof! Se il calvario di Vroni Schwarzbach (Selina Weseloh) sarà indubbiamente al centro della scena, anche altri personaggi finiranno infatti per venire indirettamente colpiti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina in crisi per l’incidente di Vroni

Da giorni ormai vi parliamo del gravissimo incidente che vedrà protagonista Vroni, l’ultimogenita degli Schwarzbach. Caratterizzata da un modo di essere ribelle ed una grande passione per lo sport, appena arrivata al Fürstenhof la ragazza si avventurerà in un’escursione di motocross insieme a Valentina (Aylin Ravanyar)… con conseguenze tragiche!

Caduta rovinosamente dopo aver perso il controllo del veicolo, Vroni verrà salvata proprio dalla giovane Saalfeld, che allerterà i soccorsi. Purtroppo, però, anche in ospedale le condizioni della ragazza continueranno ad apparire estremamente gravi…

Come comprensibile, questa drammatica situazione metterà a dura prova la famiglia Schwarzbach, che si raccoglierà intorno alla loro “bimba”. Il trauma vissuto lascerà però una profonda ferita anche in Valentina, che – già in pena per l’amica – dovrà anche subire le ingiuste accuse di Alexandra (Daniela Kiefer). Quest’ultima rinfaccerà infatti alla ragazza di non aver dissuaso Vroni dal praticare uno sport tanto pericoloso. Un’accusa che avrà conseguenze gravi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina mette in pericolo Vanessa

Già turbata dall’incidente, Valentina resterà infatti traumatizzata dalle dure parole di Alexandra, tanto da faticare a concentrarsi sul suo lavoro. E sarà proprio a causa di questo stato d’animo che la giovane Saalfeld commetterà un terribile errore…

Tutto inizierà quando Vanessa (Jeannine Gaspár) – che, come sappiamo, è incinta del suo primo figlio – si presenterà in ospedale in seguito ad un semplice mancamento. La ginecologa prescriverà alla ragazza un innocuo preparato a base vegetale e incaricherà Valentina della consegna del farmaco. Ancora scossa dai recenti avvenimenti, però, la giovane Saalfeld scambierà inavvertitamente i medicinali e consegnerà alla Sonnbichler un potentissimo antidolorifico molto pericoloso in caso di gravidanza!

Riuscirà Valentina a intervenire prima che sia troppo tardi? Per ora vi anticipiamo che questo non sarà purtroppo l'unico grave errore che la giovane Saalfeld commetterà…