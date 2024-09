Tempesta d’amore: Vroni è gravissima! Ecco la terribile diagnosi… | Anticipazioni italiane

Momenti ad altissimo tasso drammatico ci attendono nei prossimi giorni a Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap assisteremo infatti ad un terribile incidente che coinvolgerà un giovane personaggio. E purtroppo con il tempo la situazione precipiterà tragicamente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vroni ha un incidente

Poco prima dell’inizio della pausa estiva di Tempesta d’amore vi abbiamo anticipato che un nuovo personaggio sarebbe presto arrivato al Furstenhof, cambiando per sempre le sorti della stagione in corso: Vroni Schwarzbach (Selina Weseloh).

Ultimogenita di Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfe), la ragazzina arriverà tra pochissimo all’hotel a cinque stelle per festeggiare insieme ai suoi cari il superamento dell’esame di maturità. Un arrivo che riporterà (almeno temporaneamente) un clima di amore e serenità all’interno della famiglia. Purtroppo, però, l’idillio non durerà a lungo…

Caratterizzata da un carattere ribelle e avventuroso, poco dopo il suo arrivo Vroni si avventurerà infatti in una pericolosa escursione di motocross nel bosco. Una decisione che avrà conseguenze drammatiche: a causa di una perdita di controllo del veicolo, la ragazza avrà infatti un gravissimo incidente!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vroni è grave

Grazie al tempestivo intervento di Valentina (Aylin Ravanyar), la giovane Schwarzbach verrà prontamente soccorsa e trasportata in ospedale per degli accertamenti. E sarà qui che – nonostante una prima diagnosi rassicurante – i medici scopriranno che la ragazza ha non solo delle gravi fratture al bacino, ma anche un’emorragia interna!

Inizierà così un drammatico calvario per la povera Vroni: operata d’urgenza nel tentativo di fermare l’emorragia, la ragazza si risveglierà immobilizzata a letto. E sarà allora che scoprirà che – a causa dell’incidente subito – potrebbe non tornare a camminare come prima.

Comprensibilmente, per la giovane Schwarzbach – che sognava un futuro nello sport – si tratterà di un durissimo colpo. E purtroppo non sarà l'ultimo! Vi anticipiamo infatti che il peggio deve ancora arrivare…