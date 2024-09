Tempesta d’amore: Vanessa pronta a tutto per riconquistare Carolin! E Max… | Anticipazioni italiane

A volte è necessario perdere qualcuno per capire quanto questa persona fosse importante per noi. È purtroppo questo il caso di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si renderà conto di aver appena distrutto il suo grande amore. E a quel punto la ragazza tenterà disperatamente di rimediare al proprio errore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin lascia Vanessa

Fino a qualche mese fa la vita di Vanessa stava attraversando una fase di relativa tranquillità: da anni felice al fianco di Max (Stefan Hartmann), la ragazza si stava preparando a sposare quest’ultimo, con cui sognava di metter presto su famiglia. Poi, però, è arrivata Carolin (Katrin Anne Heß)…

Innamoratasi perdutamente di quest’ultima, la Sonnbichler ha finito per lasciare il suo promesso sposo e iniziare una relazione con la Lamprecht. Poco dopo, però, è arrivata una nuova bomba: Vanessa è incinta del suo ex! E a quel punto è cambiato tutto…

Benché a parole abbia continuato a ribadire di amare Carolin, Vanessa si è infatti inevitabilmente riavvicinata a Max, con cui è arrivata a passare una notte di passione! Un passo falso che farà capitolare Carolin: stanca dell’ormai lunghissimo tira e molla con la fidanzata, la Lamprecht chiuderà la loro relazione! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa lotta per Carolin

Disperata, Vanessa cercherà in ogni modo di ottenere il perdono della sua amata, ribadendo di volere lei e non Max. Carolin, però, sarà irremovibile: benché ancora innamorata, non riesce più a fidarsi della Sonnbichler ed è stanca di soffrire per le continue indecisioni di quest’ultima.

A quel punto a Vanessa non resterà che accettare la decisione della (ormai ex) fidanzata e manterrà le distanze. Questa lontananza forzata, però, le farà finalmente capire una verità che aveva inseguito da tempo: è Carolin l’amore della sua vita!

Ormai certa di volere un futuro al fianco della Lamprecht, la Sonnbichler deciderà dunque di lottare per la sua amata: in una toccante dichiarazione d’amore, spiegherà a Carolin di saper bene cosa significhi venire traditi e di essere disposta ad aspettare tutto il tempo che sarà necessario affinché la Lamprecht torni da lei. Delle parole che lasceranno il segno… e non solo in Carolin!

Se quest'ultima – benché toccata – manterrà le distanze, anche Max ascolterà infatti casualmente la conversazione. E a quel punto gli sarà chiaro che il suo amore con Vanessa appartiene ormai al passato. Una presa di coscienza che cambierà tutto…