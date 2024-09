Tempesta d’amore: Carolin lascia Vanessa! E lei… | Anticipazioni italiane

Un tradimento rischiò di distruggere per sempre la sua relazione con Max Richter (Stefan Hartmann). E ora la storia tornerà a ripetersi… ma a ruoli invertiti! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) dovrà infatti fare i conti con le conseguenze di un passo falso che potrebbe distruggere il legame con la donna che ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa tradisce Carolin

Vanessa è cresciuta con due certezze per la propria vita sentimentale: il desiderio di una “famiglia tradizionale” e la pretesa di fedeltà assoluta dal proprio partner. Certezze che da qualche tempo hanno iniziato a vacillare…

Se qualche mese fa la ragazza aveva messo in discussione la sua relazione con Max a causa del tradimento di quest’ultimo e dal suo rifiuto di avere figli, ora è stata la Sonnbichler stessa a cambiare le proprie priorità.

L’inaspettato e travolgente amore per Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) l’ha infatti portata ad abbandonare il suo piano iniziale, tanto da decidere di crescere insieme alla fidanzata il figlio che aspetta da Max. Peccato solo che – il sempre presente legame con quest’ultimo – la porterà a tradire la sua compagna! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin lascia Vanessa

Sconvolta dall’idea di essere andata contro i suoi stessi principi, Vanessa capirà velocemente di non poter mentire alla donna che ama e confesserà dunque tutto a Carolin, implorando il perdono di quest’ultima.

Come comprensibile, per la Lamprecht si tratterà di un durissimo colpo, che andrà ad aggiungersi alla sofferenza accumulata da mesi a causa dei continui tira e molla tra lei, Max e Vanessa. E così, seppur col cuore a pezzi, Carolin comunicherà alla fidanzata di non poter proseguire oltre e di voler troncare la loro relazione.

Benché ancora innamorata, la Lamprecht spiegherà infatti di non avere più fiducia in Vanessa, in quanto quest’ultima non solo le ha mentito dopo la notte con Max, ma non sembra avere chiaro cosa voglia davvero.

Sarà dunque questa la fine della bellissima storia d’amore tra Carolin e Vanessa? Per ora vi anticipiamo che questa storyline ha ancora molto da raccontare… Seguici su Instagram.