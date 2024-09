The perfect couple, serie tv Netflix con Nicole Kidman

Netflix il 5 settembre lancia uno dei suoi progetti più attesi dell’anno: The Perfect Couple, un avvincente thriller in sei episodi tratto dall’omonimo romanzo di Elin Hilderbrand, acclamata autrice nota per le sue letture estive. La miniserie, già annunciata come uno dei punti di forza della piattaforma, promette di affascinare il pubblico grazie a una trama intricata e a un cast stellare.

Protagonista e produttrice è Nicole Kidman, che torna a collaborare con la regista Susanne Bier dopo il successo di “The Undoing”. Questa nuova produzione conferma Kidman non solo come attrice di talento, ma anche come produttrice visionaria, dopo aver conquistato il pubblico con serie come “Big Little Lies”, “Nine Perfect Strangers” e “Expats”.

La trama ruota attorno a un lussuoso matrimonio organizzato nell’affascinante isola di Nantucket, Massachusetts. Tuttavia, dietro la facciata di perfezione familiare si nasconde un intreccio di segreti e tensioni. Greer Garrison Winbury, interpretata da Kidman, è una celebre scrittrice e madre dello sposo, che non approva pienamente l’unione ma si impegna comunque a organizzare un matrimonio sfarzoso con l’aiuto del marito Tag (Liev Schreiber).

La scoperta di un cadavere sulla riva fa precipitare gli eventi, innescando un’indagine che coinvolge tutti, dagli sposi agli invitati, mettendo in dubbio la facciata di perfezione che i Winbury cercano di mantenere. La miniserie esplora le conseguenze di questa scoperta, rivelando segreti che minacciano di distruggere la reputazione dei Winbury e costringendo ogni membro della famiglia a confrontarsi con le proprie bugie.

In un crescendo di tensione, The Perfect Couple offre uno sguardo penetrante sui lati oscuri delle relazioni familiari e sui pericoli che si nascondono dietro una facciata di perfezione. Grazie alla collaborazione tra Kidman e Bier, la serie si prospetta come un imperdibile appuntamento per gli appassionati del genere thriller, promettendo un'esperienza intensa e coinvolgente che esplora le dinamiche complesse e spesso inquietanti dei rapporti familiari.