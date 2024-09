Un posto al sole anticipazioni: Alberto Palladini, la paura fa novanta!

Come già sappiamo, in questi giorni a Un posto al sole Eugenio Nicotera (Paolo Romano) e Lucia Cimmino (Francesca Colapietro) iniziano a chiedersi come possa essere successo che Clara (Imma Pirone), Eduardo (Fiorenzo Madonna) e il piccolo Federico (Damiano Zangaro) venissero “stanati” così facilmente dal boss Torrente (Loris De Luna) e dai suoi uomini.

Ovviamente, noi la risposta la sappiamo già e ci indirizza ad Alberto Palladini (Maurizio Aiello), il quale – nonostante il pressing di Niko Poggi (Luca Turco), in un primo momento non vorrà parlare con la polizia temendo ritorsioni. Le cose, però, cambieranno la prossima settimana…

A velocizzare la situazione sarà un grande pericolo corso da Alberto: l’uomo rischierà di essere travolto da un’auto (ovviamente mandata da Torrente) e si salverà solo grazie al tempestivo avviso di Niko. Quest’ultimo, di conseguenza, darà al collega un aut aut: o denuncia tutto alle autorità o lascia lo studio!

Sarà quello il momento in cui Palladini, in ansia per la sua incolumità e bisognoso di protezione, darà alla polizia le informazioni in suo possesso. In particolare, le anticipazioni indicano che Alberto avrà un dialogo con Damiano Renda (Luigi Miele) in cui sottolineerà che si metterà a disposizione per arrivare all’arresto di Torrente, in cambio – appunto – di protezione.

Resta dunque da capire se le notizie fornite dall’avvocato saranno utili per giungere alla cattura di Torrente e se l’operazione messa in atto da Damiano avrà un buon riscontro. Lo scopriremo presto… Seguici su Instagram.