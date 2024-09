Un posto al sole anticipazioni: super Damiano contro il boss Torrente!

L’ingenuo colpo di testa di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) contro Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna) ha prodotto un’escalation molto pericolosa alla quale stiamo tutti assistendo nelle attuali puntate di Un posto al sole: ora il boss Angelo Torrente (Loris De Luna), che si è sentito ingannato da Palladini, rappresenta una minaccia non da poco sia per l’avvocato e sia per i personaggi a lui collegati, compreso Niko Poggi (Luca Turco) che lavora nel suo stesso studio legale.

Dopo che uno spaventatissimo Alberto si deciderà a vuotare il sacco con la polizia, la questione inizierà a riguardare anche Damiano Renda (Luigi Miele): il giovane agente infatti vorrà una parte più attiva nelle indagini tese a fare giustizia, soprattutto a seguito di un intenso dialogo con un’angosciatissima Rosa (Daniela Ioia).

Ma Eugenio Nicotera (Paolo Romano) e Lucia Cimmino (Francesca Colapietro) concederanno a Damiano il permesso di prendere in mano la situazione?

Evidentemente sì. Le anticipazioni ci confermano infatti un Damiano sempre più in prima linea, tanto che non mancherà qualcuno molto in ansia per lui e per quello che potrebbe accadere: si tratta di Viola (Ilenia Lazzarin), che farà una grande fatica a nascondere la preoccupazione per l’incolumità dell’uomo che ama. Come andrà a finire? Seguici su Instagram.