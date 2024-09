Un posto al sole: la vicenda Ferri quando si conclude? | Anticipazioni

È ormai da parecchio tempo che la vicenda dell’affido del piccolo Tommaso (Luigi De Feo) tiene banco a Un posto al sole, e ogni volta che sembra andare verso una conclusione si apre in realtà un altro capitolo. Ormai in tanti sui social si chiedono: quando finirà? Ebbene, sembra (e sottolineiamo SEMBRA) esserci la prospettiva di un capolinea… a ottobre!

Intanto, in questi giorni abbiamo assistito all’aggressione di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), un’aggressione che vede parecchie candidate colpevoli. Chi è stato? Ovviamente non possiamo saperlo, ma le ultime anticipazioni indicano che suor Maura (Stefania Micheli) avrà presto qualcosa da comunicare a Lara Martinelli (Chiara Conti), la quale le dirà di non parlare con la polizia. Sta di fatto però che la religiosa maturerà un’inaspettata decisione: quale sarà?

Ma sarà stata davvero Maura a tentare di far fuori Ferri? O alla fine ci sarà una sorpresa d’altro tipo? Pare che capiremo tutto il 9 ottobre, lo stesso giorno in cui peraltro il giudice emetterà la sentenza del processo contro Ida e Magdalena (Natalia Giro). Come andrà a finire?

Insomma, sembra che entro la prima decade di ottobre avremo tutte le risposte che cerchiamo. E per Ida ci sarà pure un’altra novità… Seguici su Instagram.