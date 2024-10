Beautiful, anticipazioni 1° novembre: anche Brooke va a Roma

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 1° novembre 2024

Thomas è grato a Hope per averlo difeso con Liam. Hope è segretamente turbata dai propri sentimenti per lo stilista. Brooke sorprende Ridge annunciando di voler prendere parte al viaggio a Roma. Preoccupata per le ammissioni di Hope su Thomas, Brooke vuole controllare la situazione, evitando che la figlia, lontana dal marito, commetta degli errori di cui poi potrebbe pentirsi. Intanto Liam si sfoga con Wyatt: non riesce a convincere Hope ad evitare di portare Thomas a Roma. Seguici su Instagram.