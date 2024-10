Beautiful, anticipazioni 14 ottobre: Steffy preoccupata per Thomas

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 14 ottobre 2024

R.J. (Joshua Hoffman) ha fiducia in Thomas (Matthew Atkinson) ma gli chiede comunque di trattare Hope (Annika Noelle) come si deve stavolta. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) esprime a Finn (Tanner Novlan) la propria preoccupazione per Thomas: teme che se Hope gli facesse credere di avere una chance, potrebbe spingerlo a ricadere nelle vecchie ossessioni. Steffy rivela di aver informato Liam (Scott Clifton) delle proprie convinzioni, certa di non sbagliarsi. Hope svia le domande di Liam puntando il dito contro Steffy: sta cercando di creare loro problemi e Liam le sta dando retta.