Beautiful, anticipazioni 15 ottobre: Taylor tesse le lodi di Deacon con Brooke

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 15 ottobre 2024

Hope (Annika Noelle) sembra essere riuscita a calmare Liam (Scott Clifton), il quale, però, continua ad essere turbato. Intanto vi è fermento alla Forrester Creations per il viaggio promozionale a Roma per la Hope For The Future. R.J. (Joshua Hoffman) interroga Ridge (Thorsten Kaye) sulla situazione con Brooke (Katherine Kelly Lang) e Taylor (Krista Allen). Quest’ultima, intanto, tesse le lodi di Deacon (Sean Kanan) con Brooke. Seguici su Instagram.