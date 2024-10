Beautiful, anticipazioni 22 ottobre: Brooke non ha la reazione che Deacon sperava…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 22 ottobre 2024

Colta alla sprovvista dalla dichiarazione di Deacon (Sean Kanan), Brooke (Katherine Kelly Lang) non ha per lui la reazione che l'uomo sperava. La Logan apprende che ad incoraggiarlo a fare la sua mossa è stata Taylor (Krista Allen). R.J. (Joshua Hoffman) e Hope (Annika Noelle) parlano della possibilità che l'amicizia di Brooke con Taylor possa davvero durare nel tempo e dell'amore che la madre nutrirà sempre per Ridge. Taylor ammette a Ridge di sentire la mancanza della loro vita insieme.