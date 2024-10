Beautiful, anticipazioni americane: è Carter il nuovo uomo di Hope?

Vi avevamo segnalato come, nelle puntate americane di Beautiful di quest’autunno, ci sarebbe stato un nuovo uomo per Hope Logan, qualcuno in grado di aiutarla a salvare la Hope For The Future (da tempo in perdita). Ebbene sembra proprio che la persona in questione sia Carter Walton, date le prime scene che la potenziale coppia ha iniziato a condividere.

Negli anni i due hanno ovviamente già interagito, ma è la prima volta che lo fanno a lungo e da soli, il che non lascerebbe molti dubbi (anche per via dell’alto tasso di complimenti nel dialogo in questione che, in modo tutt’altro che misterioso, suggerisce di solito al pubblico di Beautiful che un flirt sta per nascere).

Certo, fino a pochi episodi prima, con numeri alla mano, Carter aveva espresso l’opinione che la linea di Hope andasse almeno messa in pausa, ma la coerenza non è esattamente l’ingrediente principale degli sceneggiatori della soap, pronti a cambiare sentimenti ed opinioni dei personaggi da un episodio all’altro per forzare gli eventi e imbastire in poco tempo una nuova situazione.

Dopo essere sembrato preoccupato dal modo in cui Steffy ora tiene in riga Hope, l’avvocato ha suggerito una mossa pubblicitaria efficace per puntare nuova attenzione sulla giovane Logan, magari cavalcando il successo della Brooke’s Bedroom (tornata ad avere nuova linfa con Brooke nuovamente testimonial della lingerie che l’ha resa famosa). Carter, insomma, ha suggerito ad Hope di posare in intimo, mostrando un nuovo lato di sé e una nuova immagine al pubblico.

Riuscirà Carter ad aiutare Hope e, soprattutto, tra i due nascerà presto qualcosa? L’avvocato sarà in grado di far dimenticare Finn a Hope, o sarà solo una fugace distrazione se non un mezzo per salvare la Hope For The Future? Lo scopriremo…

In fondo i due sono entrambi single, visto che Carter ha chiuso da tempo la relazione con Katie Logan, zia di Hope: le due parenti hanno già dimostrato di avere gusti simili, visto che in passato entrambe hanno avuto a che fare con Wyatt Spencer. Ciò è inevitabile in un cast sempre più piccolo e in effetti questi scambi, una volta fonte di clamore, ormai sono stati da tempo “normalizzati” nel mondo di Beautiful, dove tutti sembrano essere stati con tutti. Seguici su Instagram.