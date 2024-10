Beautiful, anticipazioni americane: le manovre di Carter salvano la Hope for the future?

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Carter Walton sarà in prima linea per assicurare un futuro alla Hope For The Future. L’avvocato, da tempo direttore esecutivo della Forrester Creations, ha già avuto modo di patrocinare la causa di Hope Logan, alla quale non sta nascondendo l’attrazione che prova per lei. Tra i due ci sono già stati dei baci e, nei prossimi episodi in onda negli USA, la fiamma della passione non farà che intensificarsi.

La Hope For The Future è da molti mesi in crisi, con vendite in declino che l’hanno portata ad essere una perdita finanziaria per la casa di moda. Ciò ha spinto Steffy Forrester in più di un’occasione a paventarne la cancellazione, creando un profondo attrito, anche per questioni personali, con Brooke e Hope, convinte che la figlia di Ridge stia perseguitando la Logan junior.

Ogni volta si è arrivati a concedere ulteriore tempo a Hope e il suo team per risollevare la sorti della linea, senza però che si arrivasse ad un vero cambio di rotta. Se prima, numeri alla mano, Carter si era detto sempre d’accordo con la decisione di mettere almeno in pausa la linea, durante l’ultima riunione l’uomo si è detto del parere contrario: spinto dall’ammirazione per Hope ha rivisto le proiezioni per la HFTF, sostenendo che la Forrester Creations debba invece investire sulla linea, attingendo alle risorse guadagnate dal rilancio della Brooke’s Bedroom.

La nuova posizione di Carter ha colto di sorpresa Ridge e Steffy che, di fronte a vendite ancora piatte, sono apparsi titubanti di fronte all’idea di puntare ancora su quella che di fatto è una perdita finanziaria. Carter però ha insistito: la linea non è solo abbigliamento, ma incarna il messaggio e i valori di Hope: se l’azienda se ne privasse, perderebbe la sua luce.

Essendosi sempre fidata dei consigli di Carter, Steffy ha acconsentito a concedere ancora più tempo, pensando che il braccio destro abbia visto qualcosa che a lei sia sfuggita. I suoi sospetti, però, inizieranno a rafforzarsi, non riuscendo proprio a capire cosa possa aver spinto l’avvocato a difendere una causa che ormai considera fallimentare.

Gli spoiler, peraltro, segnalano che un’altra mossa di Carter incrinerà l’intesa lavorativa con Steffy: l’uomo, infatti, porterà a Los Angeles Ivy Forrester, accompagnata da sua nipote Electra Forrester. Il motivo sarà permettere al ramo australiano della famiglia di proporre una nuova linea di gioielli, settore rimasto orfano da quando Quinn Fuller ha lasciato la scena.

Steffy non gradirà non essere stata prima consultata e si mostrerà contraria. Ciò porterà Ivy a rivolgersi allo zio, Eric Forrester, spiegandogli come i passati attriti con la cugina stiano rischiando di condurre Steffy a prendere decisioni sbagliate per la casa di moda. Successivamente Carter avrà ancora modo di esprimersi in merito e, stando alle anticipazioni, tutto ciò porterà a profondi cambiamenti negli equilibri e nelle alleanze alla Forrester Creations.

E comunque, chissà se in questa nuova trama affaristica gli autori faranno cenno, dopo anni, all’assetto azionario della casa di moda, di proprietà per il 37,5% di Eric, per il 37,5% di Steffy, per il 20% di Ridge e per il 5% di Thomas. Oppure se, di nuovo, la questione verrà ignorata così da forzare capovolgimenti di forze altrimenti difficili da spiegare…