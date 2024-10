Beautiful, anticipazioni dal 28 ottobre al 2 novembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 28 ottobre a sabato 2 novembre 2024

La conclusione del litigio tra Taylor e Brooke ha lasciato quest’ultima con l’amaro in bocca perché teme che Ridge si faccia manipolare da Brooke che ha tutto l’interesse a metterla in cattiva luce. Ne parla con Steffy che cerca di spronarla positivamente, e se da un lato dichiara di non voler ripetere gli errori del passato facendo pressione sul padre perché torni con Taylor, dall’altro sembra molto contenta che la madre abbia finalmente capito di rivolere Ridge al punto che le ha confessato di avere il desiderio di andare a Roma con tutta la famiglia, anche per riavvicinarsi a lui.

Brooke archivia l’amicizia con Taylor come un momento di crescita che le ha permesso di mettere a fuoco le sue priorita’ e i suoi desideri. E la sua priorità è ora, come sempre, l’amore per Ridge. Ridge però è rimasto molto turbato dalla sua incapacità di scegliere tra le due donne della sua vita nel recente passato e non si sente pronto ad abbandonarsi a lei. Alla Forrester fervono i preparativi per il viaggio a Roma per “Hope for the Future”. Carter e Ridge discutono i dettagli dell’operazione e si complimentano con Thomas per i risultati raggiunti. Si unisce a loro Taylor ed è l’occasione per Thomas per ribadire la sua gratitudine per il sostegno che gli è stato dato nel faticoso percorso per ritrovare un equilibrio personale.

Taylor e Ridge affrontano con Thomas la spinosa questione che è stata messa in luce da Steffy. Non solo in ufficio si mormora che Hope provi dei sentimenti per Thomas, ma la stessa sorella ne è assolutamente certa. Thomas sembra stupito e sostiene con decisione che non ci sia nulla di vero, che tra lui e Hope c’è solo un rapporto di amicizia e che non hanno niente di cui preoccuparsi in vista dell’anteprima di Roma. I genitori gli danno fiducia, ma è evidente che temono possa avere una ricaduta. Nel frattempo Hope e Liam discutono animatamente a proposito di Thomas.

Liam continua a non fidarsi di Thomas e chiede a Hope di andare a Roma da sola. Ma Hope è irremovibile nel voler portare anche Thomas in qualità di capo stilista della linea. Più tardi in ufficio, Hope confida a Thomas la discussione avuta con Liam. Il suo turbamento è evidente. Thomas la rassicura, ma i suoi pensieri non possono non tornare a qualche recente episodio poco chiaro con Hope che potrebbe davvero far pensare a un innamoramento da parte di lei. La partenza per Roma, dove Hope e Thomas presenteranno in anteprima la nuova collezione di Hope For The Future alla stampa italiana, è imminente e il pensiero dei due, insieme, nella città più romantica al mondo, suscita forti reazioni.

Brooke teme che la figlia possa nutrire dei sentimenti per Thomas e cerca di dissuaderla dal portarlo con sé. Tuttavia, poiché Hope è decisa, Brooke si consola pensando che anche lei sarà presente e potrà così osservare la situazione. Wyatt suggerisce a Liam di parlare ancora con Hope, proponendo di coinvolgere Thomas in videochiamata da Los Angeles. Ridge, fiero del figlio, supporta la sua presenza a Roma, ma non può fare a meno di chiedergli se sia sicuro di non essere più ossessionato da Hope, e Thomas lo rassicura.

Il clima di sfiducia che la circonda mette a dura prova Hope. Una letterina di Douglas, che chiama papà e mamma Thomas e Hope, mette quest’ultima di fronte ai propri sentimenti e ai propri desideri che sembrano portarla verso Thomas. Ridge e Thomas parlano con Brooke della sua partecipazione al viaggio a Roma. Thomas si dichiara contento che parta con loro, così potrà vedere di persona la sintonia professionale e umana che lo lega a Hope e aggiunge che ormai, dopo la rottura tra Brooke e Taylor, sono loro due ad avere il compito di garantire l’armonia tra i due nuclei familiari.

Carter parla dei passati trionfi di Brooke alla Forrester, come la formula anti-sgualcimento Belief e la linea di intimo femminile Brooke’s Bedroom, che hanno fatto di lei una vera e propria celebrità tanto che numerosi clienti e la stampa sono in attesa di incontrarla a Roma. Compiaciuta che le sia riconosciuta la sua parte nel successo dell’azienda, Brooke decide ufficialmente di partecipare al viaggio. Hope è turbata da fantasie su di lei e Thomas che fanno l’amore e la sua attrazione per lui sembra crescere sempre più. Steffy nota la sua distrazione e la collega al fratello, invita quindi Hope a prestare molta attenzione perché Thomas non può assolutamente ricadere nell’ossessione per lei.

Liam e Wyatt parlano dell'imminente viaggio a Roma di Hope e Thomas e del pericolo che costituisce. Liam è molto in ansia, ma scarta decisamente l'idea di viaggiare con la moglie, della quale ha nonostante tutto piena fiducia. Steffy parla nuovamente con Liam delle sue preoccupazioni per il rapporto tra Thomas e Hope, ma cerca di convincerlo che è di sua moglie che dovrebbe dubitare. Steffy è convinta che Hope non voglia ammettere nemmeno a se stessa di provare un'attrazione per Thomas. Nel frattempo, Hope è andata a trovare suo padre, prima di partire per Roma.