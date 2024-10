Beautiful, anticipazioni dal 7 al 12 ottobre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 7 a sabato 12 ottobre 2024

Hope cerca di chiarire la sua posizione con Thomas riguardo alle parole dure che ha usato nei suoi confronti durante una conversazione con Brooke, considerandole un errore inaccettabile e sottolineando la sua continua fiducia in lui. Nonostante la mancanza di chiarezza nelle sue scuse, Thomas si mostra comprensivo e accetta con serenità la sfiducia che Brooke continua a provare nei suoi confronti. Nel frattempo Brooke, preoccupata per la figlia, si confida in parte con Taylor, la quale non comprende la ragione della sua improvvisa ansia riguardo alla collaborazione professionale dei loro figli e continua a sostenere Thomas.

Brooke non rivela a Taylor di sospettare che Hope sia attratta da Thomas, ma Taylor inizia a percepire che qualcosa non torna. Wyatt, intanto, cerca di far capire a Liam che deve smettere di farsi ossessionare da Thomas e che deve riconquistare l’intimità con sua moglie. Hope continua a cercare di rassicurare Thomas di non credere veramente alle cose orribili che ha detto su di lui a Brooke e di essere anzi estremamente felice per tutti i suoi cambiamenti che tanti frutti stanno dando sia nella vita professionale, con il successo della nuova collezione, sia nella vita privata, dove il rapporto tra Thomas e Douglas si sta riprendendo anche grazie alla ritrovata armonia tra i genitori.

Bill, nonostante la relazione della sua ex-moglie con Carter, continua a sperare in un ritorno con Katie. Raccomanda a Liam di non fidarsi mai di Thomas e di non abbassare mai la guardia nei suoi confronti. Dopo aver abilmente distolto l’attenzione di Taylor dalle sue vere preoccupazioni, Brooke interroga Hope sui suoi autentici sentimenti per Thomas, poiché in precedenza aveva espresso opinioni molto negative su di lui, per poi ritrattare.

Thomas si confida apertamente con la madre, la quale rimane molto delusa dalla mancanza di fiducia di Brooke nei confronti di suo figlio, iniziando a non fidarsi più di lei. Brooke ha compreso che Hope nutre un interesse per Thomas e continua a spingerla a parlare. Hope nega, ma al contempo esprime rammarico per il fatto che Thomas (Matthew Atkinson) l’abbia sentita parlare male di lui, sottolineando che non ha mai agito in modo inappropriato nei suoi confronti e che, anzi, dimostra costantemente di essere una persona realmente cambiata.

Dopo il colloquio con il figlio, Taylor è inquieta. Non capisce fino in fondo perché Hope abbia screditato Thomas davanti alla madre e cerca un chiarimento con Brooke. Per proteggere la figlia da qualsiasi sospetto, Brooke svia l’attenzione di Taylor su di sè ed esagera la propria diffidenza nei confronti di Thomas. Diffidenza che delude profondamente Taylor che la credeva ormai cosa superata. Intanto Liam è a casa di Steffy per passare una serata con la figlia.

Dopo aver ricevuto una chiamata di Hope per informarlo che rimarrà di nuovo a lavorare fino a tardi con Thomas, Liam si sfoga con Steffy che però gli rivela una sua scomoda convinzione: è Hope la causa della tensione che lui avverte tra la moglie e Thomas, perché è lei in questo caso ad essere attratta da lui. Non tollerando che la moglie faccia le ore piccole per lavorare con Thomas, Liam ha l’ennesima crisi d’ansia alimentata dagli ossessivi sospetti che nutre verso di lui. Steffy si sente allora costretta a mettere in guardia il padre di sua figlia, a cui è legata da un grande affetto.

Secondo Steffy, Hope sembra provare da qualche tempo dei sentimenti per Thomas e quindi la fonte di tutte le tensioni potrebbe essere proprio lei e non il fratello. Liam rifiuta con violenza questa convinzione di Steffy e difende a spada tratta la moglie; ma Steffy insiste di aver colto ripetuti segnali di quanto afferma e lo invita ad avere un confronto sincero con Hope. Brooke e Taylor hanno una civile, ma tesa, discussione perché Taylor accusa Brooke di non averle detto tutta la verità su quello che lei pensa veramente di suo figlio e che la credeva una amica sincera ma ora comincia a dubitarne.