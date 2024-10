Endless Love anticipazioni: Hakan dichiara di essere il padre del bambino di Zeynep

Una “bugia a fin di bene” può davvero portare a qualcosa di buono? È ciò che si chiederà il commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay) nelle puntate di Endless Love in onda tra qualche settimana. Il poliziotto deciderà infatti di far credere a Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime Soydere (Zeyno Eracar) di essere il padre del bambino che Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse). Una menzogna che potrebbe procurargli più di un problema con Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu), il vero papà del bimbo che la donna aspetta…

Endless Love, news: Zeynep viene ferita

La storyline entrerà nel vivo quando Zeynep verrà ferita con un colpo di pistola fatto partire da Vildan Acemzade (Neşe Baykent) durante una colluttazione fisica con la figlia Nihan Sezin (Neslihan Atagul). Vildan vorrà infatti vendicarsi di Zeynep appena scoprirà che è stata probabilmente lei ad uccidere, un anno prima, il figlio Ozan (Barış Alpaykut).

Zeynep verrà quindi portata con urgenza in ospedale da Kemal (Burak Özçivit), ma fortunatamente risulterà ferita soltanto ad una spalla. Proprio per questo, riuscirà a salvarsi al termine di un’operazione di routine, esattamente come il bambino che porta in grembo. Un’informazione, quella della gravidanza, che lascerà attoniti Fehime e Hüseyin appena ne verranno a conoscenza…

Endless Love, spoiler: Hakan dichiara di essere il padre del bambino di Zeynep

Non a caso, cogliendo al volo la sorpresa dei signori Soydere, Hakan dichiarerà di essere il padre del bimbo che Zeynep ha in grembo e che intende sistemare la situazione diventando al più presto il marito della ragazza. Bugia che Kemal deciderà di assecondare, consapevole del fatto che Fehime e Hüseyin finirebbero per allontanare nuovamente Zeynep qualora scoprissero che il papà del bambino è lo spietato Emir.

Una situazione che, nel giro di poco tempo, porterà anche ad un colpo di scena inaspettato: Zeynep deciderà infatti di non sporgere denuncia contro Vildan, che verrà così rilasciata dopo pochi giorni e se la caverà con una multa da pagare. Una buona azione che però non risolverà affatto i problemi della Soydere, dato che verrà ufficialmente accusata dell’omicidio di Ozan.

Endless Love, trame: Zeynep accetta di sposare Hakan

Proprio nel giorno prestabilito per il primo interrogatorio, Zeynep dichiarerà dunque di essere innocente da ogni tipo di accusa. Ammetterà di aver tentato di soffocare Ozan con un cuscino, ma al tempo stesso dirà di essersi fermata prima che morisse, ragione per la quale è stato qualcun altro ad ucciderlo e a simulare, successivamente, il suo suicidio.

Una versione che convincerà Hakan, il quale vorrà procedere con la riesumazione del cadavere di Ozan per poter fare l'autopsia. Proprio per questo, prima di andare avanti con la sua iniziativa, Hakan chiederà a Zeynep se sia davvero pronta a liberarsi di Emir, proponendole di diventare sua moglie. Una richiesta di nozze che Zeynep accetterà senza battere ciglio… ma con quale scopo?