Endless Love anticipazioni: Hakan scopre che la tomba di Ozan è vuota!

Non si può stare proprio tranquilli a Endless Love. Oltre alla misteriosa scomparsa di Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk), con tanto di letto insanguinato che farà pensare sia stata uccisa, i telespettatori assisteranno presto ad un altro mistero legato alla morte di Ozan Sezin (Barış Alpaykut). Dopo aver ricevuto dalle autorità il permesso per procedere con un’autopsia sul corpo del ragazzo, il commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay) resterà attonito quando, al momento della riesumazione, la tomba di Ozan sarà vuota! Ovviamente, tutto ciò avrà una spiegazione.

Endless Love, news: Zeynep principale indiziata per la morte di Ozan

In primis, è bene precisare che Hakan vorrà procedere con la riesumazione del cadavere di Ozan per scartare del tutto l’ipotesi che sia stata Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) ad ucciderlo. Dubbio che il commissario avrà dal momento in cui, tramite Asu, Nihan Sezin (Neslihan Atagul) e Kemal Soydere (Burak Ozicivit) entreranno in possesso di un video dal quale sembrerà che Zeynep abbia soffocato Ozan con un cuscino mentre era ricoverato in ospedale.

Visto che riterrà impossibile che Zeynep sia riuscita in seguito a simulare il suicidio di Ozan, in realtà messo in scena da Tarik (Ruzgar Aksoy), Hakan valuterà ogni pista possibile e procederà con la richiesta di riesumazione. Quando tutto sarà pronto per procedere avverrà però l’impensabile…

Endless Love, spoiler: Hakan scopre che la tomba di Ozan è vuota!!!

Quando la tomba di Ozan verrà aperta, del suo cadavere non ci sarà alcuna traccia. Un evento, decisamente non previsto, che manderà in confusione Hakan, ma soprattutto Nihan, che dovrà comunicare alla madre Vildan Acemzade (Neşe Baykent) l’ultima “disgrazia” collegata alla triste morte del figlio.

Tuttavia, grazie a questo avvenimento, Hakan si convincerà sempre più del fatto che qualcuno sta cercando di mandare a monte le sue indagini su quanto realmente accaduto a Ozan. Una “sensazione” che, in parte, corrisponderà alla realtà, anche se chi avrà spostato il cadavere lo avrà fatto mosso da una convinzione sbagliata…

Endless Love, trame: ecco chi ha occultato il cadavere di Ozan

Eh sì: possiamo anticiparvi che a spostare il cadavere di Ozan sarà stato Tarik nel disperato tentativo di impedire l’autopsia, che a suo dire avrebbe dimostrato che è stata proprio Zeynep a soffocare il giovane marito. Un presupposto del tutto sbagliato: prima della sparizione di Asu, Nihan e Kemal scopriranno infatti che Ozan è stato avvelenato da Gurcan, un uomo assoldato proprio dalla Alacahan.

Mosso dalla paura e dal desiderio di proteggere la sorella, Tarik si sarà quindi liberato, almeno per ora, dell’unica possibilità per Zeynep di dimostrare la sua innocenza. Situazione che metterà Tarik ancora più in pericolo quando, interrogato dagli inquirenti, Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) lo indicherà come il possibile occultatore del cadavere.

La storyline si farà dunque sempre più complicata e la risoluzione dell'intreccio comincerà ad arrivare quando i telespettatori avranno modo di scoprire che cosa è realmente successo ad Asu. Perché, come già immaginerete, la Alacahan non sarà stata affatto uccisa, nonostante la comparsa del letto insanguinato…