Endless Love anticipazioni: Nihan narcotizza Asu, ecco perché

Anche le persone più buone, se esasperate, possono finire per commettere alcune “follie”. È ciò che accadrà a Nihan Sezin (Neslihan Atagul) nel corso delle prossime puntate di Endless Love. Certa che Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk) sia coinvolta nella morte dell’amato fratello gemello Ozan (Barış Alpaykut), la nostra protagonista cercherà di estorcere in malo modo una confessione alla donna…

Endless Love, news: Nihan, Kemal e i sospetti su Asu

La storyline partirà nel momento in cui Nihan e Kemal Soydere (Burak Ozcivit) riusciranno a rintracciare Gurcan, l’uomo assoldato da Asu per avvelenare Ozan sul letto d’ospedale. Poco prima di avere un malore fatale, che lo costringerà ad uno stato di incoscienza su un letto d’ospedale, Gurcan confesserà alla “coppia” di essere stato pagato proprio dalla Alacahan.

A quel punto, Kemal e Nihan non avranno più molti dubbi sulla colpevolezza di Asu e comprenderanno che non è stata Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) ad uccidere Ozan soffocandolo con un cuscino, come si evincerà da un video che è stato loro mandato, e vorranno affrontare la donna. Quest’ultima simulerà però il suo omicidio, facendo ritrovare a Soydere e Sezin il suo letto completamente insanguinato…

Endless Love, trame: la morte di Tufan e il depistaggio di Asu ed Emir

Se avete letto i nostri post precedenti, sapete già che questa svolta porterà alla morte del povero Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan). Appena Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) comprenderà che Asu ha soltanto messo in scena la sua morte e non farà fatica a rintracciarla, la donna si lascerà intimorire dalle minacce del fratello e, con la sua complicità, metterà in moto un piano che avrà come unico obiettivo quello di liberarsi definitivamente di Tufan, con la quale la donna si era accordata per fuggire dalla Turchia.

E così Tufan verrà tradito dalla sua “amata” Asu e investito a morte da uno degli uomini di Emir durante una fuga inscenata dalla stessa Asu. Successivamente Emir studierà una controffensiva per liberare Asu dai sospetti sulla morte di Ozan. Secondo quanto previsto dal cattivone, ogni sospetto dovrà infatti ricadere sull’ormai defunto Tufan, già accusato (ingiustamente) dalla Alacahan di rapimento…

Endless Love, spoiler: Nihan “narcotizza” Asu

Asu dovrà però fare i conti con Nihan che, stanca degli escamotage con cui riesce a farla franca, si presenterà all’improvviso in casa della “nemica” e le inietterà un potente sedativo, facendole però credere che nel suo corpo sta circolando lo stesso veleno che ha ucciso Ozan. In questo modo, studiato senza coinvolgere minimamente Kemal, Nihan spererà di estorcere a Asu una confessione.

Tuttavia, seppur stordita, Asu riuscirà a mantenere la calma e le dirà che, in realtà, è stato Tufan a architettare l’omicidio di Ozan per poi fare ricadere la colpa su di lei. Le parole di Asu si spingeranno però ben oltre: esattamente come Emir le avrà detto di fare, Asu dirà che è stato Tarik (Ruzgar Aksoy) a simulare il suicidio di Ozan impiccandolo nella sua stanza d’ospedale.

Insomma, per salvare la sorella, Emir vorrà buttare in carcere Tarik, che nel frattempo si sarà reso responsabile anche dell'occultamento del cadavere di Ozan. Una confessione in parte errata, quella di Asu, che verrà interrotta dall'arrivo di Kemal il quale, accompagnato dalla detective Mercan (Gizem Karaca), rimprovererà Nihan per come ha agito. Anche se lui per primo comincerà ad avere dubbi su Tarik…