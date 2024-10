La promessa, anticipazioni 22 e 23 ottobre: Lope e Vera, c’è del tenero e tutti lo notano

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre 2024

Ignacio, conte de Ayala e vecchio amico di Cruz e del defunto padre di lei, giunge improvvisamente alla Promessa per una visita fugace. L’uomo conosce tutti quelli della famiglia, compreso Romulo di cui apprezza molto la grande professionalità. La marchesa è contenta di rivedere il suo amico, mentre Alonso, irritato per l’interruzione, poi riprende il discorso con la moglie e ribadisce che, secondo lui, qualcuno voleva ammazzare Curro.

Il conte de Ayala offende Jana quando apprende che ha fatto da infermiera pur essendo solo una cameriera e fa trasparire la sua mentalità retrograda nei confronti delle donne, scontrandosi anche con Catalina. Curro intanto fa i suoi primi passi.

L'argomento del giorno a La promessa riguarda i preparativi per le nozze di Catalina e Pelayo, ma Jeronimo ordina al conte di non sposarsi e di concentrarsi sugli affari. Simona è turbata e vorrebbe parlare con il figlio, ma Virtudes ribadisce che a lui la cosa non interessa. Infine, tutti notano che c'è del tenero tra Vera e Lope.