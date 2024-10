La promessa, anticipazioni 13 e 14 ottobre 2024: la morte di Feliciano

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 13 e lunedì 14 ottobre 2024

Simona rivede dopo tanto tempo la figlia Virtudes, alla quale decide di illustrare i motivi della loro separazione. Feliciano sta sempre peggio e Romulo cerca di far sì che il ragazzo non capisca fino in fondo quali sono le sue condizioni; lui però ormai ha sentito le parole del medico. Curro intanto non riesce a svegliarsi e Abel ha paura di avergli somministrato troppa anestesia.

Jana si sente in difetto per aver trascurato Feliciano a vantaggio di Curro. Lorenzo pensa che Curro non si risveglierà, ma Cruz è in ansia e Lorenzo pensa addirittura di soffocarlo con un cuscino. Catalina chiede a Pelayo di sposarlo. Curro alla fine si risveglia, ma nel frattempo Feliciano saluta per l'ultima volta Teresa e poi esala l'ultimo respiro fra le braccia di Petra….