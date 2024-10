La promessa, anticipazioni 15, 16 e 17 ottobre: Cruz scopre la verità su Petra e Feliciano

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre 2024

Il miglioramento di Curro coincide con la tragica scomparsa di Feliciano. Tutta la servitù è sconvolta dalla perdita dell’amico, ma chi soffre maggiormente è sua madre, Petra, che non riesce a separarsi da lui. Pia deve chiedere alla Marchesa di intervenire per cercare di farla ragionare. Teresa, distrutta dal dolore, accusa Abel e Jana di aver trascurato Feliciano per occuparsi di Curro e crede fermamente che ciò abbia portato inevitabilmente alla morte del suo promesso sposo.

Cruz chiede a Pelayo di affrettare le nozze con Catalina, poiché desidera vederla fuori dal palazzo al più presto. Manuel, consapevole della distanza che Jana impone quando lui tenta di consolarla, le chiede direttamente se è innamorata di Abel. Quando sembrava che fosse finalmente fuori pericolo, Curro subisce una ricaduta. Infine, la marchesa raggiunge Petra nella stanza di Feliciano e scopre il segreto che la sua cameriera personale le ha tenuto nascosto: il ragazzo era suo figlio…